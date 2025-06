Czy listy zastawne będą pasować do twojego portfela?

Kluczem do popularności listów zastawnych wśród „masowej” liczby inwestorów nie będzie więc li tylko ich oprocentowanie, ale także, a może przede wszystkim, ich późniejsza płynność na rynku wtórnym. Prawie na pewno animację weźmie na siebie DM PKO BP, co jest dobrą wiadomością – obligacje korporacyjne pochodzące z szeroko dostępnych emisji obligacji korporacyjnych animowane przez PKO BP należą do najpłynniejszych papierów na Catalyst.

Listy zastawne a kredyty hipoteczne

Emitując listy zastawne, banki hipoteczne uwalniają środki z własnego bilansu i w pewnym sensie „wypożyczają” inwestorom swoje aktywa, przy czym zatrzymują w kieszeni różnicę między kosztem odsetkowym listów zastawnych i przychodami odsetkowymi od kredytów. Dzięki temu mogą uruchamiać kolejne kredyty.

0,45–1,25 pkt proc. to zakres marży doliczanej do WIBOR w przypadku listów zastawnych notowanych na Catalyście

W idealnym świecie ten mechanizm dałoby się wykorzystać do wpływania na warunki udzielania kredytów oraz tych już udzielonych. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by powiązać oprocentowanie kredytów hipotecznych i listów zastawnych. Co więcej, w Polsce istniały już takie kredyty, choć niewiele osób o tym wie. Dwie dekady temu podobną konstrukcję oferował oddział duńskiego banku w Polsce – Nykredit. Oprocentowanie oferowanych w banku kredytów powiązane było z oprocentowaniem jego własnych listów zastawnych, a wysokość marży zmieniała się co pięć lat, właśnie w oparciu o warunki emisji nowych papierów banku. Ostatecznie jednak Nykredit wycofał się z działalności w Polsce, a przyniesiona przez niego innowacja nie przyjęła się na naszym rynku.

Niemniej, w przyszłości, dość odległej i uzależnionej od tempa rozwoju rynku listów zastawnych, powrót do takiego scenariusza, dziś z pogranicza fantasy, jest do pomyślenia. Byłby to przejrzysty mechanizm określania wysokości marż kredytowych w oparciu o stawki ustalane na rynku finansowym. Takie powiązanie dałoby się też wykorzystać do wydłużania kredytów ze stałym oprocentowaniem.

Niemniej już teraz – zakładając, że szeroko dostępne emisje listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego dojdą do skutku – posiadacze kredytów hipotecznych mogą wykorzystać ich istnienie. Weźmy osobę, która dysponuje środkami własnymi na zakup połowy mieszkania. Jeśli na drugą połowę weźmie kredyt, pozbawi się poduszki płynnościowej, czego wolałaby uniknąć. Jeśli jednak weźmie kredyt finansujący np. 75 proc. kwoty inwestycji, 25 proc. pokryje ze środków własnych, to połowę swoich oszczędności może zatrzymać w charakterze poduszki płynnościowej. Jeśli ulokuje oszczędności w listach zastawnych, ich oprocentowanie będzie się zmieniać w takim samym zakresie co oprocentowanie kredytu, odpadnie więc ryzyko stopy procentowej czy też niedopasowania czynników wpływających na wysokość oprocentowania kredytu i środków. A ze względu na klasę bezpieczeństwa nie ma też ryzyka kredytowego lub jest ono minimalne. Kosztem będzie różnica w oprocentowaniu kredytu i listu zastawnego (około 1,5 pkt proc. rocznie) oraz podatek od dochodów kapitałowych.