W mijającym półroczu posiadacze krajowych akcji mogli dużo zarobić

Trzycyfrowe zyski z akcji giełdowych średniaków

Wspomniany już powrót spółek energetycznych na celownik inwestorów sprawił, że w segmencie spółek z indeksu mWIG40m najbardziej okazałą stopą zwrotu mogą się pochwalić akcje Tauronu, wypracowując aż 118 proc. zwyżki. Zarząd spółki zasygnalizował, że nie wyklucza wypłaty dywidendy wcześniej niż zakłada strategia, czyli z zysku za 2028 rok, przy założeniu utrzymania dobrych wyników finansowych.

Bardzo udany okres mają za sobą akcje Asseco Poland. Trwający od kilku lat trend wzrostowy notowań informatycznej spółki w tym roku wyraźnie przyspieszył co sprawiło, że jej wartość tylko w tym roku się podwoiła, a kurs ustanowił nowy rekord wszech czasów, bijąc niedawno poprzedni rekord, pamiętający jeszcze czasy internetowej bańki sprzed 25 lat. – Wzrost miał związek z wejściem do akcjonariatu zagranicznego inwestora branżowego, którego właścicielem jest znana kanadyjska spółka Constellation Software. Jest ona swego rodzaju holdingiem inwestującym w globalne spółki software i posiada bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o budowanie wartości dla akcjonariuszy. Inwestorzy zagraniczni spodziewają się długoterminowo bardzo pozytywnego wpływu współpracy z Constellation Software na rentowność i zwrot na kapitale obrotowym Asseco Poland i dlatego wielu z nich zainwestowało w akcje Asseco od początku tego roku – wyjaśnia Adrian Kowollik, analityk East Value Research. Według jego aktualnych prognoz potencjał wzrostu kursu spółki został już prawie wyczerpany (cena docelowa to 203 zł).

– Nie wykluczam jednak podwyższenia moich szacunków po publikacji konkretów odnośnie do planowanych wspólnych działań Asseco Poland i Constellation Software po uzyskaniu wszelkich zgód urzędów antymonopolowych w II połowie 2025 r. To, co oczywiście powinno dodatkowo wspierać biznes Asseco Poland w najbliższych latach, to potrzeba cyfryzacji gospodarki i administracji publicznej – wskazuje ekspert.

Na fali zbrojeniowej hossy o ponad 100 proc. urosły w tym roku akcje Lubawy. Ogromne oczekiwania inwestorów względem spółki dostarczającej różnego rodzaju sprzęt dla służb mundurowych zostały rozbudzone za sprawą planów znaczącego zwiększenia wydatków krajów Europy na wyposażenie swoich armii celem odbudowy potencjału obronnego, co daje perspektywę pozyskania kolejnych kontraktów wojskowych. Odbiciu notowań towarzyszyły pozytywne informacje napływające z firmy na temat m.in. rekordowych wyników za 2024 rok. Zaprocentowały duże zamówienia, które producent pozyskał w 2024 r. i poprzednich latach na dostawy różnego rodzaju sprzętu na potrzeby wojska.