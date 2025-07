Konsekwentny wzrost gospodarczy

Polska, szósty co do wielkości kraj w Europie z populacją około 40 milionów, w ciągu ostatnich dwóch dekad wykazywała konsekwentny wzrost gospodarczy wynoszący średnio niemal 4 proc. rocznie. Polska nie tylko dogoniła najważniejsze gospodarki pod względem siły nabywczej, osiągając poziom Japonii i zbliżając się do średniej OECD, ale także wykazała niezwykłą odporność. Udało jej się uniknąć recesji nawet podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 r., dzięki czemu zyskała zasłużony przydomek „zielonej wyspy” Europy.

Niedowartościowany rynek z potencjałem wzrostu

Polski rynek akcji osiąga w tym roku wyjątkowe wyniki. WIG wzrósł o około 40 proc. od początku roku w przeliczeniu na dolary, przewyższając większość globalnych benchmarków. Mimo to wyceny pozostają atrakcyjne. WIG notowany jest przy wskaźniku P/E wynoszącym około 13,8, co jest znacznie poniżej średniej S&P 500 i średniej europejskiej. Stopy dywidend na poziomie 4–5 proc. również się wyróżniają, zapewniając atrakcyjny profil ryzyka do zysku. Podczas gdy większość międzynarodowych inwestorów koncentruje się na ETF-ach, takich jak EPOL, śledzących indeks MSCI Poland, indeks mWIG40 pozostaje jednym z najlepszych pośredników do inwestowania na polskim rynku kapitałowym. W przeciwieństwie do indeksu MSCI Poland składa się głównie ze spółek prywatnych i oferuje szerszą dywersyfikację sektorową, zapewniając bardziej zróżnicowane odzwierciedlenie siły i wzrostu polskiej gospodarki.

Wysoko wykwalifikowani, efektywni kosztowo pracownicy

Polska siła robocza jest jednym z jej największych atutów. Jest wysoko wykształcona, technicznie wykwalifikowana i znana z silnej etyki pracy, co jest wynikiem solidnego systemu edukacji, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych i inżynierii. W połączeniu z niższymi niż średnia zachodnioeuropejska poziomami płac czyni to Polskę atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów do zakładania działalności produkcyjnej, usługowej i badawczo-rozwojowej. Bezrobocie, które w początkach XXI wieku osiągało w szczycie ponad 20 proc., systematycznie spadało i obecnie utrzymuje się na poziomie zaledwie około 3 proc., co jest jednym z najniższych wskaźników w Europie.

Zdywersyfikowana i zintegrowana globalnie gospodarka

Polska gospodarka jest solidna i dobrze zdywersyfikowana, czerpiąc korzyści z solidnej nadwyżki handlowej, dynamicznego sektora produkcyjnego i rosnących usług biznesowych. Globalni liderzy przemysłu i technologii wybrali Polskę jako strategiczną bazę, przyciągnięci wykwalifikowaną siłą roboczą i centralnym położeniem. Duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków i Wrocław, stały się regionalnymi centrami usług IT, finansów i outsourcingu biznesowego, zatrudniając dziesiątki tysięcy młodych, wielojęzycznych profesjonalistów i przesuwając polską gospodarkę w górę globalnego łańcucha wartości.

Strategiczne położenie w Unii Europejskiej

Członkostwo Polski w UE od 2004 r. było głównym motorem sukcesu gospodarczego. Dzięki pełnemu dostępowi do jednolitego rynku europejskiego obejmującego ponad 440 milionów konsumentów Polska wykorzystała liberalizację handlu, dofinansowanie rozbudowy infrastruktury i inwestycje zagraniczne. Jej położenie geograficzne, graniczące z Niemcami i łączące Europę Zachodnią i Wschodnią, daje jej wyjątkowe przewagi logistyczne. Polska jest również jednym z największych beneficjentów unijnych funduszy rozwoju, które są nakierowane na infrastrukturę, zieloną energię, transformację cyfrową i usługi publiczne, czyli sektory, które będą wspierać długoterminowy wzrost i poprawiać środowisko inwestycyjne.