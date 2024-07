Joe Biden zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta

Jerome Powell, prezes Fedu, wyraźnie zasugerował, że amerykański bank centralny nie musi czekać, aż inflacja zejdzie do 2 proc., by obciąć stopy procentowe. – Jeśli czekasz, aż inflacja wróci do 2 proc., to prawdopodobnie czekasz zbyt długo, gdyż dotychczasowe zacieśnianie polityki pieniężnej wciąż przynosi skutki, które mogą zepchnąć inflację poniżej poziomu 2 proc. – powiedział Powell podczas wystąpienia w waszyngtońskim Klubie Ekonomicznym.