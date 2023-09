Cukier i kakao najdroższe od lat

Gaz-System przekazał do eksploatacji gazociąg przyłączeniowy Przywodzie - Dolna Odra w Elektrowni PGE Gryfino 2050, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Dzięki inwestycji Gaz-System dwa bloki gazowo-parowe będą zasilane gazem ziemnym. Jednak dwa miesiące temu PGE podała, że blok będzie gotowy blisko 5 miesięcy później, za co czekają na nią już kary finansowe.