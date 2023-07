WykresDnia: Forint słabnie wobec euro po obniżce stóp

Po decyzji banku centralnego forint, który odrobił straty po spadku aż o 4 proc. w następstwie decyzji w sprawie stóp procentowych z zeszłego miesiąca, znów osłabił się wobec euro, przekraczając poziom 379 HUF za euro.

Decyzja NBH była trzecim z rzędu ruchem mający na celu złagodzenie presji wywieranej na przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, które ograniczyły wydatki i pogłębiły spowolnienie gospodarcze. Dla banku centralnego przewyższa to ryzyko, że obniżki stóp procentowych mogą powstrzymać spowolnienie najwyższej inflacji w Unii Europejskiej, która w czerwcu spadła do 20,1 proc., ze szczytowego poziomu powyżej 25 proc. w styczniu.

Wiceprezes NBH Barnabás Virág prawie wykluczył opcje inne niż trzymanie się ścieżki obniżki stóp, sygnalizując w wywiadzie w tym miesiącu, że Rada Pieniężna będzie kontynuować „ostrożną” politykę obniżek stóp, dopóki kluczowa stopa i benchmark nie będą na tym samym poziomie .

– Nie sądzimy, aby Rada Pieniężna chciała w najbliższym czasie wypowiadać się na temat możliwej obniżki stopy bazowej – napisali w nocie analitycy ING Groep NV Frantisek Taborsky i Peter Virovacz.

Jak piszą analitycy ING, Narodowy Bank Węgier nie zmienił tempa normalizacji w lipcu i tym samym obniżył stopę procentową zabezpieczanych kredytów jednodniowych (górny koniec korytarza) o 100 pb do 17,5 proc.. Co ważniejsze, bank centralny zapowiedział, że od 26 lipca oprocentowanie przetargu szybkiej lokaty overnight zostanie obniżone do 15 proc.. Oznacza to obniżkę efektywnej stopy procentowej o 100 pb. Podobna skala zmiany dotyczy oprocentowania przetargu overnight FX swap. – Ogólnie rzecz biorąc, zmiany stawek były dobrze zapowiadane z wyprzedzeniem, nie powodując żadnych zawirowań podczas letniego zastoju, co również pasowało do naszej zapowiedzi – napisali.

– Czytając komunikat prasowy i słuchając wiceprezesa Barnabása Virága, czujemy, że najważniejszym celem banku centralnego było przekonanie graczy rynkowych, że przewidywalność jest ponad wszystko. Przewidywalność przełożona na praktykę sprawia, że ​​tempo obniżek stóp procentowych pozostaje niezmienione. Zatem niższy niż oczekiwano wynik inflacji nie zmieni nastawienia banku centralnego. Naszym zdaniem polityka pieniężna jest teraz jak „włącznik/wyłącznik”. Jeśli utrzyma się stabilność rynku, wówczas NBH obniży stopę o 100 pb. Można to postrzegać jako wyraźny jastrzębi komunikat w środowisku dezinflacyjnym. Znaczenie tego przesłania jest jasne, ponieważ jest to jedyny nowy element lipcowego forward guidance – podkreślaja specjaliści z ING.