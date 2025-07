WIG20 zyskał we wtorek 1,5 proc. i inwestorzy znów mogą odważniej patrzeć w stronę 3000 pkt. Co jeszcze działo się na rynku?

Dolar wyraźnie mocniejszy wobec złotego

Kolejny dzień przeceny złotego. Nasza waluta traciła we wtorek na wartości wobec dolara około 1 proc. wychodzący powyżej poziomu 3,71. Do jakich poziomów może dojść USD/PLN? Nad tym, między innymi, zastanawialiśmy się w Parkiet TV.

Ekościema wielkich firm?

UOKIK przyjrzał się działaniom Allegro, DHL, DPD i InPostu i bada czy nie doszło do tzw. greenwashingu. Co na to same spółki?