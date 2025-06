Podatki w górę? Ludwik Kotecki, członek RPP: To wydaje się być nieuniknione

Czytaj więcej Firmy Prezes GPW: Jako giełda chcemy być bardziej widoczni w przestrzeni publicznej - Chcemy pokazywać korzyści związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Stawiamy na edukację i promocję rynku po to, aby Polacy mogli więcej zarabiać - mówi Tomasz Bardziłowski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Jak rozruszać kapitał

Oddzielny problem to dostępność kapitału. – Wyczerpują się fundusze unijne. Będziemy z nich korzystać jeszcze tylko przez kilka lat – mówił Tomasz Bardziłowski, prezes zarządu Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie. Co dalej? – Mamy dużo oszczędności. Trzeba sprawić, żeby one lepiej finansowały rozwój innowacji – przekonywał.

Zdaniem Małgorzaty Rusewicz, prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, potrzeba szybkich decyzji w tym zakresie. – Ostatnie dwa lata można było wykorzystać lepiej. Kolejne dwa lata będą decydujące. W tym czasie musi się wiele wydarzyć – przekonywała szefowa IZFiA. Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wskazywał wprawdzie, że problem z uruchomieniem oszczędności gromadzonych przez gospodarstwa domowe ma cała Unia Europejska i cała UE poszukuje rozwiązań w tym zakresie, ale zdaniem uczestników debaty nie zwalnia nas to z wdrażania własnych działań.

Takimi działaniami zdaniem Małgorzaty Rusewicz byłyby uatrakcyjnienie produktów emerytalnych. – PPK z każdym rokiem jest postrzegane coraz lepiej. Pomagają bardzo atrakcyjne stopy zwrotu dla ich uczestników – mówiła prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W jej ocenie tempo wzrostu PPK mogłyby poprawić dodatkowo częstsze autozapisy do tego programu. – Mogłyby być powtarzane co dwa, a nie co cztery lata – przekonywała Małgorzata Rusewicz.

Kolejnym ważną zachętą do wejście na rynek kapitałowy byłoby jej zdaniem ograniczenie lub zniesienie podatku od zysków kapitałowych, zwanego podatkiem Belki. – Potrzebny jest też powrót do dyskusji o Otwartych Funduszach Emerytalnych – stwierdziła szefowa IZFiA. – Trzeba pomyśleć o likwidacji suwaka – doprecyzowała.

Tomasz Bardziłowski wskazywał, że PPK dysponują ciągle jeszcze stosunkowo niewielkimi aktywami, a dojście do poziomu OFE zajmie im nawet 30 lat. – PPK będą rosły bardzo długo – potwierdził też Maciej Trybuchowski. I wskazał na potrzebę uatrakcyjnienia IKE i IKZE. Zdaniem szefa GPW pomocna i potrzebna jest też edukacja, a także promocja rynku kapitałowego. – O giełdzie będzie wkrótce więcej na ulicach, na reklamach zewnętrznych – stwierdził Tomasz Bardziłowski.