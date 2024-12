Ireneusz Dąbrowski, RPP: Rząd sam sobie skomplikował sytuację

Nie chodzi więc o to, żeby NBP finansował te inwestycje. Mówię tylko tyle, że istnieje bufor bezpieczeństwa w postaci stabilizacyjnych operacji otwartego rynku. Ale on może być przeprowadzony wyłącznie w warunkach niskiej inflacji. Dlatego w mojej opinii błędem ekonomicznym były tak duże podwyżki płac i ryzyko przedłużenia się procesów inflacyjnych. Choć i tak zakładałem, że będzie dużo gorzej. Również z przywróceniem VAT-u na żywność z 0 do 5 proc. i częściowym odmrożeniem cen energii trzeba było poczekać jeszcze co najmniej rok. Wtedy efekty byłyby zupełnie inne.

Rząd sam sobie skomplikował sytuację. Gdyby nie te podwyżki, to mielibyśmy już dziś ustabilizowaną sytuację, moglibyśmy obniżać stopy. To by spowodowało ogromny spadek kosztu obsługi długu. Potencjalnie można by zejść z obecnych 5,5–6 proc. docelowo nawet do 2 proc. kuponu od naszych obligacji, to byłoby nawet około 70 mld zł oszczędności dla rządu.

Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu przyjęła stanowisko potępiające zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przed sejmową Komisję śledczą ds. Pegasusa prof. Pogonowskiego, członka zarządu NBP. Osobiście zgadza się pan z tym stanowiskiem?

Tak. Uważam, że po pierwsze, zatrzymanie prof. Pogonowskiego przed prawomocną decyzją sądu było nadużyciem. On się nawet nie zdążył od niej odwołać. Nie było zagrożenia mataczenia, spokojnie można było wyczerpać całą ścieżkę. Po wtóre, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego wskazujący na nieprawidłowy zakres prac komisji.