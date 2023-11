Zaczęło się zakupowe szaleństwo. GUS podał dane o sprzedaży detalicznej

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Siła nabywcza wynagrodzeń rośnie najszybciej od czterech lat Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw podskoczyło w październiku o 12,8 proc. rok do roku. Pomogły wcześniejsze niż rok temu wypłaty premii w górnictwie, ale w szerokiej gospodarce presja na wzrost płac też nie wygasa wraz z inflacją.

W październiku, podobnie jak we wrześniu, skok sprzedaży detalicznej był jednak częściowo napędzany czynnikiem nie związanym bezpośrednio z nastrojami konsumentów: spadkiem cen paliw, który w powszechnym odbiorze kierowców był nietrwały (co okazało się założeniem trafnym, bo po wyborach ceny paliw zaczęły rosnąć). Poskutkowało to zakupami na zapas. Sprzedaż paliw (łącznie płynnych, stałych i gazowych) wzrosła w ciągu miesiąca realnie 9,1 proc. po zwyżce o 1,7 proc. we wrześniu. Dzięki temu w ujęciu rok do roku sprzedaż paliw podskoczyła 16,7 proc. po 7,5 proc. we wrześniu.

Skutki poprawy nastrojów konsumentów widać z kolei w popycie na dobra trwałego użytku. Sprzedaż samochodów w październiku podskoczyła o 12,3 proc. rok do roku, najbardziej od ponad dwóch lat, po zwyżce o 11,6 proc. miesiąc wcześniej. Sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD zmalała o 10,9 proc. rok do roku, tylko nieco mniej niż we wrześniu (o 12,2 proc.), ale i tak jest to jeden z najlepszych tegorocznych wyników. A interpretację tych danych utrudnia to, że w sprzedaży towarów z tej kategorii widoczne są wciąż echa pandemii oraz wojny w Ukrainie. Oba te wydarzenia zwiększyły czasowo zapotrzebowanie na elementy wyposażenia wnętrza, którymi gospodarstwa domowe są dziś nasycone.

Wyraźną poprawę popytu odnotowały w październiku sklepy odzieżowe i obuwnicze, których sprzedaż zmalała o 1,9 proc. rok do roku po zniżce o 16,3 proc. we wrześniu. To – na równi z czerwcowym – najlepszy wynik od kwietnia, gdy rozpoczął się spadek popytu na tekstylia.

Piątkowe dane GUS pokazują też, że w dużych sklepach inflacja w zasadzie wróciła już do celu NBP. Deflator sprzedaży detalicznej, czyli miara inflacji w sklepach zatrudniających co najmniej 10 osób, wzrósł w październiku o zaledwie 2 proc. po zwyżce o 4 proc. we wrześniu. Dla porównania, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w tym czasie o 6,6 proc. rok do roku, a uwzględnione w nim towary podrożały o 5,7 proc. rok do roku (usługi podrożały o 9,3 proc. rok do roku).

Wrześniowe wyniki sprzedaży detalicznej potwierdzają przypuszczenia większości ekonomistów, że szeroko rozumiany popyt konsumpcyjny – z uwzględnieniem usług i małych sklepów – wrócił już na ścieżkę szybkiego wzrostu. Za najbardziej prawdopodobny scenariusz uchodzi obecnie wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2024 r. realnie o około 3,5 proc., ale nie brak głosów, że będzie on sporo wyższy.