Czytaj więcej Gospodarka krajowa Polski przemysł jest u progu łagodnego ożywienia napędzanego krajowym popytem Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła w październiku o 1,6 proc. rok do roku. To jej pierwsza zwyżka od stycznia br. Przyczynił się do tego korzystny układ kalendarza, ale w przemyśle widać też rzeczywiste oznaki ożywienia. Dopóty, dopóki utrzymuje się słaba koniunktura w strefie euro, nie będzie ono jednak spektakularne.

Uskrzydleni konsumenci

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 12,8 proc. rok do roku, najbardziej od lutego, po zwyżce o 10,3 proc. we wrześniu. To oznacza, że wyniosło blisko 7545 zł brutto.

Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie spodziewali się, że wzrost płac przyspieszył do 11,7 proc. rok do roku. Źródłem niespodzianki jest wcześniejsza wypłata premii w górnictwie. Przeciętne uposażenie górników podskoczyło w październiku o 61,2 proc. rok do roku po zwyżce o 1,2 proc. we wrześniu. Jak jednak zauważyli ekonomiści z mBanku, nawet po wyłączeniu górnictwa i energetyki, w gospodarce nie widać słabnącej presji na wzrost płac, której można by oczekiwać w związku ze spadkiem inflacji.

Wypadkową szybkiego wzrostu płac i hamującej inflacji jest gwałtowna poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. W ujęciu realnym, tzn. po korekcie o wpływ inflacji, przeciętne uposażenie w sektorze przedsiębiorstw podskoczyło w październiku o niemal 6 proc. rok do roku, najbardziej od 2019 r. Choć większość ekonomistów nadal spodziewa się, że dynamika płac w kolejnych miesiącach nieco opadnie, coraz więcej jest prognoz, że utrzyma się w okolicy 10 proc. rok do roku, m.in. za sprawą dużego wzrostu płacy minimalnej i prawdopodobnych podwyżek płac w sektorze publicznym w 2024 r. To zwiastuje silne odbicie popytu konsumpcyjnego.