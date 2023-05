Jak podał w czwartek GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 7124 zł, w porównaniu do 6235 zł rok wcześniej i 6733 zł w IV kwartale ub.r.

W IV kwartale przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 12,3 proc. rok do roku. Wyraźne przyspieszenie w I kwartale wiązało się m.in. z podwyżką płacy minimalnej (o 16 proc.), ale to nie tłumaczy wszystkiego. W III kwartale ub.r. wzrost wynagrodzeń był bowiem jeszcze szybszy, wyniósł 14,3 proc. Poza tym, w sektorze przedsiębiorstw płac rosną nieco wolniej.

W definicji GUS gospodarka narodowa obejmuje wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej 10 osób poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi oraz jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego. Termin ten obejmuje więc cały sektor przedsiębiorstw (firmy z co najmniej 10 pracownikami) oraz dużą część sektora publicznego, w tym służbę zdrowia oraz edukację.

W gospodarce narodowej w IV kwartale ub.r. pracowało ponad 9,8 mln osób, o 3 mln więcej niż w samym sektorze przedsiębiorstw. Dla porównania, według danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osób pracujących w Polsce było w tym okresie niespełna 16,8 mln. Dane o wynagrodzeniach w gospodarce narodowej dotyczą więc niespełna 60 proc. ogółu pracujących. Nie obejmują samozatrudnionych, pracujących w mikrofirmach oraz w służbach mundurowych.

W debacie publicznej najczęściej mówi się o tempie wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw, z którego dane GUS publikuje co miesiąc. W I kwartale przeciętne wynagrodzenie wzrosło tam o 13,3 proc. rok do roku, po 12 proc. w IV kwartale 2022 r. i 14,5 proc. w III kwartale. Od trzech kwartałów przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej rośnie więc szybciej niż w samym sektorze przedsiębiorstw. To sugeruje, że w szybciej niż w sektorze przedsiębiorstw rosną płace w sektorze publicznym.

W sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie w I kwartale wyniosło 7178 zł, czyli tylko o 0,8 proc. więcej niż w sektorze przedsiębiorstw. To najmniejsza różnica od I kwartału 2021 r. Średnio od 2007 r. różnica ta wynosiła 4,2 proc. (na korzyść sektora przedsiębiorstw), a najmniejsza była tradycyjnie w pierwszych miesiącach roku. To prawdopodobnie efekt wypłat premii rocznych w sektorze publicznym.

Choć wzrost wynagrodzeń w I kwartale wyraźnie przyspieszył, i tak nie dotrzymał kroku wzrostowi cen konsumpcyjnych. Inflacja w tym okresie wyniosła bowiem 17 proc. To oznacza, że siła nabywcza wynagrodzeń zmalała o około 2,3 proc. IV kwartał 2022 r. był jednak pod tym względem jeszcze gorszy. Wówczas, wobec inflacji na poziomie 17,3 proc., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej realnie stopniało o ponad 4,2 proc.

Jak zauważyli na Twitterze ekonomiści z mBanku, wysoka – a nawet rosnąca - dynamika wynagrodzeń to czynnik, który będzie ograniczał spadek tzw. inflacji bazowej, nie obejmującej cen energii i żywności.