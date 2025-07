Ataku na nowe szczyty indeksów na warszawskiej giełdzie na razie nie będzie. Pierwsza część piątkowych notowań na GPW stoi bowiem pod znakiem przeceny. WIG20 już w pierwszej godzinie handlu spadał o około 1 proc. Spadki notowały także średnie i małe spółki. Odpowiednio było to 0,7 proc. i 0,2 proc. Sam WIG po wczorajszym nowym rekordzie spada dzisiaj około 0,8 proc.

Przecena dotyka dzisiaj m.in. banki, których wyniki mogą znajdować się pod presją ze względu na spadające stopy procentowe w Polsce. W gronie największych spółek jedynie Allegro oraz Orange walczą o to, by wyjść na plus. Spadki przeważają dzisiaj także na innych europejskich rynkach. Niemiecki DAX po godzinie spadał 0,6 proc., a francuski CAC40 około 0,8 proc.

Wall Street znów w górę

Wzrostami zakończyła się za to wczorajsza, skrócona sesja na Wall Street. S&P 500 zyskał 0,8 proc., a Nasdaq urósł o 1 proc. – Wydarzeniem dnia w amerykańskiej polityce było przegłosowanie przez Izbę Reprezentantów wartego 3,4 mld USD pakietu fiskalnego, który dziś zostanie podpisany przez prezydenta. Obniży on podatki, wydatki na cele społeczne (przede wszystkim w obszarze opieki zdrowotnej dla osób ubogich, która zostanie niemal wyeliminowana) i wycofa większość reform Bidena, które miały wspierać przechodzenie USA na czystą energię - wskazuje Michał Kozak, analityk DI Xelion.