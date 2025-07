Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewali się, że odczyt wyniesie 2 proc. w ciągu dwunastu miesięcy do czerwca. Inflacja w strefie euro spadła bardziej niż oczekiwano do 1,9 proc. w maju.

Reklama

Inflacja bazowa, która nie obejmuje cen energii, żywności, tytoniu i alkoholu, pozostała niezmieniona na poziomie 2,3 proc. w czerwcu.

Bacznie obserwowany wynik inflacji usług wzrósł do 3,3 proc. w czerwcu, po znacznym spadku w maju do 3,2 proc., w dół z odczytu 4 proc. w kwietniu.

Oczekuje się, że EBC nie zmieni stóp

Indywidualne dane o inflacji opublikowane w zeszłym tygodniu przez główne gospodarki strefy euro wykazały złagodzenie zharmonizowanej stopy inflacji w Niemczech, niewielki wzrost we Francji i Hiszpanii, ale brak zmian we Włoszech w czerwcu – co wskazuje, że szerszy odczyt strefy euro prawdopodobnie zbliżyłby się do poziomu 2 proc. docelowego dla EBC. To jeszcze bardziej podsyciło oczekiwania, że bank centralny zdecyduje się pozostawić swoją główną stopę procentową, stopę depozytową, niezmienioną na poziomie 2 proc., gdy spotka się pod koniec lipca, przed dokonaniem ostatecznej obniżki o 25 punktów bazowych we wrześniu. Franziska Palmas, starsza ekonomistka ds. Europy w Capital Economics powiedziała, że najnowsze dane dotyczące inflacji zadowolą EBC, który prawdopodobnie obniży stopy jeszcze raz w tym cyklu.

– Ogólnie rzecz biorąc, liczby te stanowią kolejny dowód na to, że inflacja w strefie euro trwale powróciła do celu. O ile nie nastąpi ponowny wzrost cen energii, spodziewamy się, że główna stopa wyniesie średnio 2,0 proc. w tym roku, a EBC dokona ostatniej obniżki stóp we wrześniu, podnosząc stopę depozytową do 1,75 proc. – stwierdziła.