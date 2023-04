To bodajże jedyna optymistyczna informacja w poniedziałkowej serii danych. Pozwala bowiem oczekiwać dalszego spadku inflacji konsumenckiej, która już w marcu wyhamowała do 16,1 proc. rok do roku, z 18,4 proc. w lutym. Szczególnie obiecujący jest spadek dynamiki cen produktów konsumpcyjnych. Na przykład producenci mebli podwyższyli w marcu ich ceny o 5,8 proc. rok do roku, podczas gdy w II połowie ub.r. podnosili je o ponad 10 proc. rok do roku. – Dezinflacja w zakresie cen konsumenta w najbliższym czasie mocno przyspieszy – przyznaje Michał Rot, ekonomista z PKO BP.