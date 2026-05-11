Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Creotech broni 50-sesyjnej średniej

Przedstawiciel branży kosmicznej zaprezentował w minionym tygodniu nową strategię rozwoju, a w jej ramach plan emisji akcji i pozyskanie 100 mln euro. Inwestorzy zareagowali sprzedażą akcji. W czwartek kurs spadł o 8,8 proc. przy podwyższonym wolumenie. Cena pogłębiła trwającą korektę do 614 zł, ale średnia z 50 sesji nie została naruszona. Wsparcie na razie działa, co od strony technicznej jest pozytywnym sygnałem. Zwłaszcza, że oscylator MACD zaczął zawracać w lokalnym dołku. Najbliższy opór to historyczny szczyt 720 zł. Wspomniana średnia stanowi najbliższe wsparcie (obecnie 600 zł).