GPW zdecydowała o wykluczeniu z obrotu na rynku NewConnect akcji 21 spółek
Giełda daje wyraźnie do zrozumienia, że pobłażanie dla nierzetelnych spółek się skończyło. Zgodnie z nowym regulaminem, który wszedł w życie 7 maja 2026 r., GPW będzie wykluczać z alternatywnego systemu obrotu papiery wartościowe spółek, które nie wypełniają obowiązków informacyjnych.
I choć pojawiają się głosy, że w ten sposób ukarani zostają pośrednio również akcjonariusze tych firm, to swoje uwagi powinni oni kierować nie do Giełdy, ale raczej do władz poszczególnych spółek (zarządów i rad nadzorczych), które odpowiadają za tak rażące nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych.
Na dzień 7 maja GPW zidentyfikowała 21 spółek, które nie opublikowały dwóch lub więcej raportów rocznych. Są to: Parcel Technik, Aton-Ht, Cereal Planet, Euroinvestment, Aforti, Berg Holding, BRG, Minutor Energia, Oxygen, Prefa, Punch Punk, Stilo Energy, West Real Estate, Polyslash, Golab, MVA Green Energy, EFE, Fabryka Konstrukcji Drewnianych, Govena Lighting, Ludus i Sheepyard.
Decyzja o wykluczeniu z obrotu będzie podlegać wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia – z upływem 5 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Pozytywne rozpatrzenie wniosku może nastąpić wyłącznie w przypadku opublikowania przez emitenta wszystkich zaległych raportów rocznych.
Nowe zasady mają zastosowanie zarówno do spółek notowanych na rynku NewConnect, jak i do emitentów instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst.
Decyzja o wprowadzeniu powyższych zasad została podjęta przez zarząd GPW 6 listopada 2025 r., a zatem spółki zagrożone wykluczeniem miały dodatkowe sześć miesięcy na uzupełnienie zaległości. Ponadto w lutym 2026 r. Giełda skierowała do nich indywidualne pisma, w których przypomniała o konsekwencjach i terminach wynikających z nowego przepisu.
Już od kilku kwartałów GPW zaostrza reguły na NewConnect. Dotyczą nie tylko obowiązków informacyjnych oraz konsekwencji związanych z ich nieprzestrzeganiem, ale np. również nowych zasad segmentacji.
Obecnie na tym rynku notowanych jest 356 spółek, w tym 1 zagraniczna. Ich łączna kapitalizacja wynosi 11,5 mld zł. W ostatnich latach NCIndex radzi sobie gorzej niż WIG. Wzrost jakości rynku NC powinien przełożyć się na większe zainteresowanie spółkami tam notowanymi. Czas pokaże, czy rzeczywiście tak się stanie.
Spółki które nie opublikują dwóch kolejnych raportów rocznych, zostaną obligatoryjnie wykluczone z obrotu. Teraz jest ponad 30 takich firm.
