Z tego artykułu dowiesz się: Jak GPW reformuje rynek NewConnect.

Które spółki mogą zostać wykluczone z obrotu.

Czy wytypowane spółki mogą się odwołać.

Jakie są perspektywy dla NewConnect.

Giełda daje wyraźnie do zrozumienia, że pobłażanie dla nierzetelnych spółek się skończyło. Zgodnie z nowym regulaminem, który wszedł w życie 7 maja 2026 r., GPW będzie wykluczać z alternatywnego systemu obrotu papiery wartościowe spółek, które nie wypełniają obowiązków informacyjnych.

I choć pojawiają się głosy, że w ten sposób ukarani zostają pośrednio również akcjonariusze tych firm, to swoje uwagi powinni oni kierować nie do Giełdy, ale raczej do władz poszczególnych spółek (zarządów i rad nadzorczych), które odpowiadają za tak rażące nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych.

Które spółki z NC wyklucza Giełda

Na dzień 7 maja GPW zidentyfikowała 21 spółek, które nie opublikowały dwóch lub więcej raportów rocznych. Są to: Parcel Technik, Aton-Ht, Cereal Planet, Euroinvestment, Aforti, Berg Holding, BRG, Minutor Energia, Oxygen, Prefa, Punch Punk, Stilo Energy, West Real Estate, Polyslash, Golab, MVA Green Energy, EFE, Fabryka Konstrukcji Drewnianych, Govena Lighting, Ludus i Sheepyard.

Decyzja o wykluczeniu z obrotu będzie podlegać wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia – z upływem 5 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Pozytywne rozpatrzenie wniosku może nastąpić wyłącznie w przypadku opublikowania przez emitenta wszystkich zaległych raportów rocznych.

Jakie porządki robi GPW na NewConnect

Nowe zasady mają zastosowanie zarówno do spółek notowanych na rynku NewConnect, jak i do emitentów instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst.

Decyzja o wprowadzeniu powyższych zasad została podjęta przez zarząd GPW 6 listopada 2025 r., a zatem spółki zagrożone wykluczeniem miały dodatkowe sześć miesięcy na uzupełnienie zaległości. Ponadto w lutym 2026 r. Giełda skierowała do nich indywidualne pisma, w których przypomniała o konsekwencjach i terminach wynikających z nowego przepisu.

Już od kilku kwartałów GPW zaostrza reguły na NewConnect. Dotyczą nie tylko obowiązków informacyjnych oraz konsekwencji związanych z ich nieprzestrzeganiem, ale np. również nowych zasad segmentacji.

Obecnie na tym rynku notowanych jest 356 spółek, w tym 1 zagraniczna. Ich łączna kapitalizacja wynosi 11,5 mld zł. W ostatnich latach NCIndex radzi sobie gorzej niż WIG. Wzrost jakości rynku NC powinien przełożyć się na większe zainteresowanie spółkami tam notowanymi. Czas pokaże, czy rzeczywiście tak się stanie.