Dzień ustalenia prawa do wypłaty przypada na 7 maja 2026 roku, natomiast sama wypłata zostanie zrealizowana 26 maja 2026 roku. Jak podkreśla Beta ETF w analizowanym okresie fundusz funkcjonował głównie w czwartym i pierwszym kwartale roku, które charakteryzują się istotnie niższą aktywnością dywidendową spółek w porównaniu do drugiego i trzeciego kwartału. Dodatkowo, w początkowej fazie działalności fundusz operował przy relatywnie niskim poziomie aktywów, co ograniczało skalę akumulowanego dochodu z dywidend.

Fundusz Beta ETF szykuje się do wypłaty dochodu

Firma zaznacza, że obecny poziom dystrybucji jest zgodny z wcześniejszą komunikacją dotyczącą fazy „dojrzewania” funduszu. Warto podkreślić, że do 30 czerwca 2026 roku fundusz nie pobiera wynagrodzenia za zarządzanie, co wspiera proces budowy wartości dla inwestorów w początkowym okresie funkcjonowania. - Poziom pierwszej wypłaty dochodu jest w dużej mierze funkcją momentu, w którym fundusz rozpoczął budowę portfela oraz sezonowości rynku dywidend. Fundusz nie uczestniczył jeszcze w pełnym cyklu dywidendowym, co będzie widoczne dopiero w kolejnych kwartałach. Wraz z wejściem w drugi i trzeci kwartał, kiedy koncentruje się większość wypłat dywidend, oraz przy rosnącej skali aktywów, potencjał generowania dochodu powinien być istotnie wyższy niż w przypadku pierwszej dystrybucji. Można powiedzieć półżartem, że po odwołaniu wypłaty na Dzień Kobiet, zdecydowaliśmy się przyspieszyć ją na Dzień Matki, zamiast czekać do Dnia Dziecka. Liczymy, że dzieci nam to wybaczą, w końcu bez mam trudno jest mówić o dzieciach – podkreśla Kazimierz Szpak, prezes Beta TFI.