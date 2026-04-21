Kwiecień przynosi jeden z głośniejszych transferów ostatnich miesięcy na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych. Dziś rada nadzorcza Millennium TFI powołała Zbigniewa Jakubowskiego na stanowisko prezesa. Jak podano, dotychczasowy prezes Robert Borecki po 25 latach prowadzenia spółki pozostaje w zarządzie.

W ostatnich latach Jakubowski był wiceprezesem Quercusa TFI, odpowiedzialnym za departament inwestycyjny. W latach 2019-2023 pełnił z kolei funkcję członka komitetu wykonawczego spółek asset management grupy Generali w regionie CEE. Od kwietnia 2022 do lipca 2023 zajmował stanowisko prezesa Generali Investments TFI.

Robert Borecki z kolei kierował Millennium TFI od samego początku, czyli od momentu uzyskania licencji KNF w 2001 r. Millennium TFI pod jego kierownictwem rozpoczęło działalność od zaoferowania klientom w roku 2002 pierwszych trzech standardowych funduszy otwartych inwestujących na polskim rynku akcji i długu.