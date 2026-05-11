Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Dino Polska przy dołku bessy

Cena akcji właściciela sieci sklepów spożywczych od roku porusza się w trendzie spadkowym. Kwietniowa korekta nie domknęła marcowej powynikowej luki i nie podeszła nawet do linii średniej z 50 sesji. Kurs zawrócił i na początku maja zszedł do dołka bessy. Ostatnio nie pomogły wyniki Jeronimo Martins. Właściciel Biedronki miał w I kwartale 119 mln euro zysku netto, czyli o 6,8 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Ponadto związki zawodowe w Dino zapowiedziały trzydniowy strajk pod siedzibą spółki w dniach 25-27 maja. Wspomniane luka i średnia pozostają najbliższymi oporami. Kolejne wsparcia są natomiast w strefie 30–28 zł.