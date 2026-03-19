Akcje, prawa do akcji i prawa poboru wyemitowane przez spółki, których kapitał zakładowy jest denominowany w złotych, wchodzą też w skład nowej listy aktywów, tzw. „kwalifikowanych aktywów”. Oprócz wymienionych instrumentów, w gronie tym znajdują się także: obligacje denominowane w złotych, z wyjątkiem obligacji z wbudowanym instrumentem pochodnym, listy zastawne denominowane w złotych, bony skarbowe denominowane w złotych oraz środki pieniężne i należności na rachunku denominowane w złotych.

Aktywa kwalifikowane zostały zdefiniowane m.in. po to, aby jasno wskazać, jak zwolnienie z podatku od wartości aktywów ma funkcjonować w przypadku inwestowania w fundusze, w tym ETF-y. Nowy projekt ustawy zakłada, że możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od wartości aktywów do 100 tys. zł dotyczyć będzie tylko tych funduszy, których polityka inwestycyjna przewiduje, że co najmniej 70 proc. aktywów stanowią aktywa kwalifikowane.

Oznacza to, że ze zwolnienia z podatku od wartości aktywów skorzystać będzie można np. w przypadku funduszy inwestujących w akcje spółek, których kapitał zakładowy jest denominowany w złotych. Nie będzie to natomiast możliwe w przypadku funduszy, których polityka inwestycyjna zakładać będzie inwestowanie ponad 30 proc. w akcje spółek, których kapitał zakładowy jest denominowany w walutach innych niż złoty.

Na OKI będzie można inwestować w aktywa denominowane w złotych lub w walutach obcych państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, natomiast w przypadku inwestycji w aktywa zagraniczne inwestor będzie musiał się liczyć z brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od wartości aktywów. Nie będzie go też obowiązywał standardowy podatek Belki, ponieważ ten na OKI nie występuje wcale.

Instytucja prowadząca OKI będzie zobligowana do zbadania profilu inwestycyjnego klienta, w szczególności w zakresie horyzontu inwestycyjnego oraz celu. Jak podano w projekcie, w zależności od wyniku tego badania klient może dostać informację, że jego rachunek „jest produktem o zbyt niskim poziomie potencjalnego zysku i ryzyka w stosunku do jego potrzeb inwestycyjnych”. Instytucja taka będzie też zobowiązana do poinformowania oszczędzającego o rodzajach aktywów OKI, które w większym stopniu odpowiadają jego potrzebom inwestycyjnym. Ma to być bodziec do wybierania bardziej ryzykownych instrumentów finansowych Polaków, których oszczędności w większości ulokowane są na depozytach oraz krótkoterminowych lokatach.