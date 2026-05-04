https://pbs.twimg.com/media/HHV9dwfbcAAAkN8?format=jpg&name=900x900

Reklama Reklama

Zysk operacyjny wzrósł o prawie 18 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale nie był niższy od szacunków Berkshire, które miało osiągnąć zysk na poziomie 11,56 mld USD, według danych FactSet.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Berkshire w pierwszym kwartale wzrósł do około 10,1 mld USD, ponad dwukrotnie w porównaniu z 4,6 mld USD w roku ubiegłym.

Berkshire zarobiło 1,7 mld USD z działalności ubezpieczeniowej – o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – chociaż Geico, które kieruje działalnością ubezpieczeniową konglomeratu, odnotowało 34-proc. spadek zysków.

W pierwszym kwartale firma sprzedała akcje o wartości około 24 mld USD i kupiła akcje o wartości około 16 mld USD, a rezerwy gotówkowe osiągnęły rekordowy poziom 397,4 mld USD (z wyłączeniem zakupów amerykańskich bonów skarbowych, których rozliczenie nie nastąpiło do 31 marca), co stanowi wzrost o 6,5 proc. w porównaniu z końcem czwartego kwartału ubiegłego roku. Zdaniem prezesa Berkshire Grega Abela stwarza to wyjątkowe możliwości inwestycyjne. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych opartych na cenach, firma jest gotowa podjąć zdecydowane działania i zaangażować znaczny kapitał.

Berkshire poinformowało, że w tym kwartale odkupiło własne akcje o wartości 234 mln USD. Był to pierwszy skup akcji od maja 2024 r. W ciągu pierwszych dwóch tygodni kwietnia nie przeprowadzono żadnych skupów.

Berkshire jest właścicielem dziesiątek firm, w tym Geico, kolei BNSF, Berkshire Hathaway Energy, Dairy Queen i See's Candies.

Chociaż Berkshire jest czasami uważane za mikrokosmos szerszej gospodarki USA, jego koncentracja na ubezpieczeniach i aktywach trwałych sprawiła, że ​​nie nadąża za szerszymi trendami rynkowymi, w tym entuzjazmem wobec sztucznej inteligencji.

Obawy o kondycję gospodarki odbiły się negatywnie na kilku przedsiębiorstwach Berkshire zorientowanych na klienta.

Berkshire poinformowało, że warunki ekonomiczne negatywnie wpłynęły na firmy produkujące produkty budowlane, takie jak Clayton Homes, produkujące domy mobilne, podczas gdy Jazwares, produkujące kampery Forest River RV, Fruit of the Loom i Squishmallows, odnotowały niższe przychody w związku z „większą niepewnością gospodarczą” i niższym zaufaniem konsumentów.

Wyzwanie dla nowego prezesa Berkshire Hathaway

To pierwszy kwartalny raport Grega Abela jako następcy Warrena Buffetta jako prezesa Berkshire. Objął on tę funkcję na początku 2026 roku, a w lutym napisał doroczny list do akcjonariuszy. Abel będzie główną gwiazdą sobotniego popołudnia na tzw. „Woodstock for Capitalists” w centrum Omaha w Nebrasce – rodzinnym mieście byłego prezesa Buffetta.

Abel ma przed sobą wielkie wyzwanie. 95-letni Buffett przyciągnął na to wydarzenie ogromne tłumy, a tysiące osób gromadziły się, by posłuchać rynkowej mądrości Wyroczni z Omaha. Buffett, który obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady dyrektorów Berkshire, często stawał się maskotką marek takich jak Squishmallow, Fruit of the Loom i innych firm z Berkshire.

Akcjonariusze Berkshire wciąż zapoznają się z Abelem, który jest związany z konglomeratem od 2000 roku i został powołany do zarządu w 2018 roku, ale był mniej widoczny niż Buffett i były wiceprezes Charlie Munger. Abel oficjalnie objął stanowisko dyrektora generalnego 1 stycznia 2026 roku.

– Warren wniósł do Berkshire niesamowite zaangażowanie i głębokie zrozumienie. Chcę, aby (właściciele) wiedzieli, że istnieje zespół – w tym ja – który jest absolutnie zaangażowany i głęboko rozumie Berkshire, i który wnosi tę samą pasję każdego dnia – powiedział Abel w rozmowie z CNBC.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Wskaźnik Buffetta mówi o rozgrzanym rynku akcji Kapitalizacja amerykańskich giełd stała się rekordowo wysoka w porównaniu do PKB Stanów Zjednoczonych. To może skłaniać część inwestorów do ostroż...

Warren Buffett: obecne otoczenie nie sprzyja inwestycjom

Buffett, który kierował Berkshire przez sześć dekad, wziął udział w dorocznym spotkaniu w sobotę.

– Greg robi wszystko to, co ja, a nawet więcej, i robi to lepiej w każdym przypadku. Jest właściwą osobą. Dzięki tej decyzji zdobywamy 100 proc. – powiedział.

Powiedział, że największy udział Berkshire ma w Apple. Gigant technologiczny odnotował lepsze od oczekiwań zyski, a sprzedaż iPhone'ów wzrosła o 22 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Akcje firmy wzrosły o około 36 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, a Tim Cook niedawno ogłosił, że ustąpi ze stanowiska prezesa.

Takie inwestycje przynoszą zwroty „bez żadnego wysiłku z naszej strony, co jest naszym preferowanym sposobem działania” – powiedział Buffett.

Zauważył, że obecne otoczenie nie sprzyja inwestycjom, stwierdzając, że nigdy nie widział rynku tak skupionego na spekulacjach na rynkach finansowych. Nie oznacza to jednak, że klimat inwestycyjny stał się fatalny, a raczej, że ceny wielu aktywów mogą wydawać się absurdalnie wysokie. Powtórzył swoją długoletnią zasadę inwestowania wyłącznie w spółki, które rozumie.