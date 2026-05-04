Z początkiem nowego tygodnia na krajowy parkiet wrócili kupujący. Po godzinie handlu odradzający się popyt wyniósł indeks WIG20 około 1 proc. nad kreskę. Ma to miejsce w sytuacji, gdy na pozostałych europejskich rynkach panują mocno mieszane nastroje. Do większych zakupów nie zachęca brak zdecydowania inwestorów handlujących na zagranicznych rynkach akcji. Na europejskich parkietach panują mocno mieszane nastroje. Podczas gdy część indeksów zabrała się za odrabianie strat po serii spadkowych sesji, pozostałe kontynuują zeszłotygodniową korektę. Za zwyżkami na pewno przemawiają piątkowe rekordy indeksów na amerykańskim rynku akcji, gdzie motorem hossy były spółki technologiczne. Z drugiej strony hamulcem jest niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie nadal trwa blokada cieśniny Ormuz, destabilizując dostawy surowców energetycznych. W tym kontekście Europa wydaje się bardziej narażona na potencjalny szok paliwowy niż USA, co wyjaśniałoby słabość europejskich rynków w ostatnich tygodniach.

Reklama Reklama

Banki, Orlen i Modivo na celowniku kupujących

Na fali powracającego optymizmu do łask wróciły największe spółki notowane na GPW. Zwyżkom przewodzą banki, na czele z drożejącymi o ponad 3 proc. walorami Pekao. Na celowniku kupujących znalazły się również papiery Modivo, odrabiając straty z zeszłotygodniowej przeceny, która ściągnęła jej kurs do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. Chętnych nie brakuje także na akcje Orlenu, które kontynuują zeszłotygodniowy rajd i są coraz bliżej historycznego maksimum. Mniej powodów do zadowolenia mają dziś posiadacze przecenionych walorów KGHM i koncernów energetycznych.