Z tego artykułu dowiesz się: kiedy nastąpi debiut Rex Concepts na GPW.

jaka była ostateczna wartość IPO oraz cena emisyjna akcji.

jakie są główne cele rozwoju grupy.

jak może zachować się kurs podczas debiutu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 7 maja na rynku głównym GPW pojawi się spółka Rex Concepts, która w kwietniu przeprowadziła dużą ofertę publiczną.

W statystykach Rex zapisze się jako szósty tegoroczny debiutant, ale de facto będzie pierwszą nową spółką, która w 2026 r. pojawi się na parkiecie. Do tej pory zadebiutowały trzy firmy z NewConnect (One More Level, Scanway i Niewiadów) oraz dwie wydzielone z już notowanych spółek (Syn2bio z Synektika i Creotech Quantum z grupy Creotechu).

Jaki będzie debiut Rex?

Spółka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na poziomie 14 zł. To oznacza 20-proc. dyskonto wobec ceny maksymalnej, wynoszącej 17,5 zł. Ostateczna łączna liczba akcji oferowanych w ramach IPO wyniosła 35 555 555 sztuk (w tym 32 mln walorów nowej emisji), co oznacza, że wartość oferty wyniosła 497,8 mln zł.

– Przed nami dalsze ambitne plany rozwoju, dlatego bardzo ucieszył nas popyt ze strony inwestorów, który umożliwił sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji. To dla nas wyraźny sygnał zaufania do przyjętej strategii oraz potencjału naszego modelu biznesowego – komentował Olgierd Danielewicz, prezes Rex Concepts.

Z informacji „Parkietu” wynikało, że w transzy inwestorów instytucjonalnych zainteresowanie było całkiem duże. Natomiast słaby popyt był wśród inwestorów detalicznych. Opublikowane oficjalne dane dotyczące struktury oferty to potwierdziły (spółka zdecydowała o przydzieleniu inwestorom indywidualnym 3,4 proc. ostatecznej liczby oferowanych akcji, to mniej niż wcześniej planowano).

Jakie plany ma Rex?

Obecnie jedynym akcjonariuszem debiutanta jest spółka Rex Invest CEE S.à r.l.

Grupa została założona w 2022 r. przez Olgierda Danielewicza i Petera Kainedera, byłych menedżerów AmRestu. Na koniec 2025 r. Rex zarządzał 159 lokalami. Celem jest osiągnięcie 850 lokalizacji do 2032 r., z czego ponad 700 mają stanowić restauracje własne.

Zarząd oczekuje w okresie dwóch lat (2026–2027) blisko trzykrotnego wzrostu przychodów względem 2025 r. W kolejnych trzech latach (2028–2030) przychody mają się co najmniej podwoić względem 2027 r.

Pozyskane pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowanie aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenie wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających (m.in. przejęcia, wejście do nowej kategorii produktowej, wprowadzenie nowej marki, ekspansja zagraniczna).

Kwota około 130 mln zł ma trafić głównie na sfinansowanie rozwoju poprzez otwarcia nowych lokalizacji – łącznie około 70 nowych restauracji własnych w 2026 r. oraz ponad 80 rocznie w kolejnych latach. Ponadto spółka planuje przeznaczyć około 110 mln zł na przyspieszenie ekspansji sieci restauracji Burger King i Popeyes, ponad poziomy założone w aktualnym biznesplanie.

Około 150 mln zł spółka planuje przeznaczyć na konsolidację, około 68 mln zł na dodanie nowej marki (jednej lub więcej) do istniejącej sieci, a około 70 mln zł na potencjalną ekspansję na nowy rynek geograficzny z wykorzystaniem istniejących marek, ze szczególnym uwzględnieniem regionu CEE.