W piątek na parkiecie pojawił się PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ dający ekspozycję na akcje zagraniczne. Dołączył on do udostępnionego inwestorom w marcu funduszu śledzącego 60 największych spółek z GPW. Równolegle TFI PZU ogłosiło promocję - inwestowanie w ETF-y za 0 proc. do końca 2026 roku. Promocja dotyczy funduszy akcyjnych oraz nadchodzącego funduszu złota.
– Wierzymy, że promocja zachęci szerokie grono zainteresowanych pasywnym inwestowaniem do bliższego poznania naszych ETF-ów. Chcemy trafić zarówno do doświadczonych inwestorów, którzy od lat lokują kapitał na GPW, jak i do osób, które dotąd z różnych powodów odkładały decyzję o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie. Niskie koszty naszych funduszy są wpisane w strategię TFI PZU – oferowania przystępnych kosztowo instrumentów dla inwestorów o każdym poziomie zasobności portfela. Realizujemy ją od wielu lat poprzez rodzinę funduszy indeksowych na platformie inPZU. Teraz wychodzimy z równie mocną ofertą do klientów, którzy inwestują za pośrednictwem biur maklerskich – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU.
Po okresie promocji opłata za zarządzanie w funduszach PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR, który już wcześniej zadebiutował na GPW oraz PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ będzie wynosiła 0,4 proc. w skali roku, co jest jedną z najniższych stawek na polskim rynku w kategorii funduszy akcji. Do inwestycji zachęca również niski próg wejścia w postaci ceny certyfikatu inwestycyjnego na debiucie, która dla obu funduszy została ustalona na poziomie 100 zł. Oczywiście nabywając fundusze ETF na giełdzie trzeba pamiętać o kosztach prowizji maklerskich przy kupnie i sprzedaży. Te są uzależnione o cenników konkretnych firm.
TFI PZU ogłosiło wejście w ETF-y na początku 2026 r. o czym pisaliśmy na łamach „Parkietu”. W nowej linii produktowej znajdują się obecnie dwa fundusze: PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ (zadebiutował 17 marca) i PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ. Na 11 maja, zaplanowany jest debiut funduszu PZU ETF Gold Portfelowy FIZ, a do końca roku na giełdzie ma być notowanych łącznie sześć funduszy pasywnych TFI PZU.
