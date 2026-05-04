Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były wyniki Compremum w 2025 r.?

Jaką opinię wydał audytor?

Jakie plany i perspektywy przedstawia zarząd?

Jakie jest stanowisko zarządu wobec uwag zgłoszonych w opinii audytora?

Notowania Compremum (dawny Pozbud) rozpoczęły tydzień od mocnych spadków. Przed południem akcje tanieją o prawie 14 proc. To reakcja na opublikowany raport roczny. Wynika z niego, że grupa zakończyła 2025 r. głęboką stratą. Warto również odnotować uwagi audytora, który do sprawozdania wydał opinię z zastrzeżeniem.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Technologie Spór o system dla kolei kończy się ugodą. Euforia na GPW Budowa systemu łączności dla kolei miała zakończyć się w 2022 r. Na mocy podpisanej ugody może potrwać jeszcze prawie 3 lata. Inwestorzy cieszą się...

Jakie wyniki ma Compremum

Grupa Compremum zamknęła 2025 r. ze stratą operacyjną w wysokości 87,7 mln zł (wobec 59,2 mln zł straty rok wcześniej), co było m.in. efektem rezerw oraz ograniczenia działalności operacyjnej ze względu na przedłużające się mediacje dotyczące kluczowego kontraktu GSM-R. Spółka liczy, że kolejne kwartały przyniosą poprawę.

Pod koniec grudnia 2025 r. zawarto porozumienie z PKP PLK, na mocy którego do grupy ma wpłynąć łącznie 184,1 mln zł tytułem rewaloryzacji, a kontynuowane w ramach kontraktu prace opiewają na kolejne 180,6 mln zł. Giełdowa grupa informuje, że pod koniec lutego wpłynęły już pierwsze środki będące efektem zawartej ugody, a spółka powróciła do rozwijania działalności operacyjnej.

Zawiązane rezerwy w poczet 2025 r. miały łącznie wartość 55,7 mln zł, z czego 30,6 mln zł przypadło na odpis aktualizujący wartość aktywów obrotowych, a 25,1 mln zł na odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych.

– Mam przekonanie, że w istotnej części odpisy te mogą ulec odwróceniu, jednak nasze doświadczenia wskazują, że może to mieć miejsce nie w najbliższych okresach. Natomiast co do samych wyników na działalności szacujemy, że już drugi kwartał bieżącego roku powinien pokazać jakościową zmianę w naszych wynikach, a kolejne kwartały powinny prezentować tendencję wzrostową na realizowanych projektach biznesowych i rozwój grupy – tak skomentował wyniki Łukasz Fojt, wiceprezes Compremum. Z kolei w liście do akcjonariuszy zarząd ocenia, że najtrudniejszy okres już jest za nim.

„Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Głównym segmentem działalności pozostaje sektor budowlany, przygotowujemy się finansowo i operacyjnie pod planowane działania, zamierzamy również dywersyfikować działalność grupy w oparciu o posiadany bank ziemi. Naszym celem jest, aby spółka była długoterminową inwestycją przynoszącą oczekiwane zyski, zwłaszcza w formie corocznie wypłacanej dywidendy” – czytamy w liście.

Compremum: jaką opinię wydał audytor

Audytor spółki (firma Moore) wydał do sprawozdania finansowego opinię z zastrzeżeniem. Zwraca uwagę, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazuje wartość firmy (goodwill) powstałą w wyniku nabycia spółek Agnes w kwocie 14 780 tys. zł oraz Cornetto Baltic w kwocie 12 131 tys. zł. Dane finansowe tych spółek wykazują pogorszone wskaźniki ekonomiczne, co było przesłanką przeprowadzenia przez zarząd testów na utratę wartości.

„Testy te nie wykazały podstaw do dokonania odpisów aktualizujących, jednak ich wyniki opierają się na założeniach dotyczących przyszłych przepływów pieniężnych, tempa wzrostu oraz poziomu rentowności generowanej przez nabyte ośrodki wypracowujące środki pieniężne, które są obarczone znaczną niepewnością” – czytamy w dokumencie. Zdaniem audytora stopień niepewności z tym związany jest na poziomie uniemożliwiającym potwierdzenie założeń i prognoz będących podstawą testów na utratę wartości. W związku z tym wartość firmy może być istotnie niższa od wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Zarząd, w odpowiedzi na stanowisko audytora, podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję dotyczącą braku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów. Uznał, że zaprezentowane dane są prawidłowe i odzwierciedlają stan ekonomiczny na dzień 31 grudnia 2025 r.