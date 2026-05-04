Na GPW mieliśmy drugi z rzędu spadkowy tydzień, ale pod powierzchnią rynku widać wyraźną rotację kapitału. Najmocniej na plus wyróżniły się paliwa (+2,95 proc.) i chemia (+2,35 proc.). Oba sektory wyraźnie poprawiły też pozycję relatywną: paliwa do 0,45 σ z tygodniową poprawą o 0,62, a chemia do 0,48 σ przy wzroście o 0,60. Coraz lepiej wygląda także spożywczy.

Po słabszej stronie rynku znalazły się tym razem budownictwo (-4,72 proc.) i górnictwo (-4,50 proc.). W ogonie nadal pozostają leki, gdzie siła trendu utrzymuje się na poziomie -100 proc. Wśród mocniejszych segmentów najlepiej prezentują się dziś nieruchomości, z najwyższą pozycją relatywną na poziomie 1,00 σ i trendem rosnącym do 54 proc., oraz motoryzacja, która utrzymuje silny trend na poziomie 85 proc. i pozycję 0,70 σ.

Ciekawy sygnał płynie też z odzieży. Mimo wysokiej siły trendu na poziomie 85 proc. sektor wyraźnie cofnął się w pozycji relatywnej do -0,76 σ. To może sugerować, że wcześniejsza przewaga zaczyna wygasać. W praktyce najwięcej dzieje się więc dziś po lewej stronie mapy sektorowej, gdzie chemia, paliwa i spożywczy próbują wychodzić z wcześniejszej słabości.

WIG – Motoryzacja jeszcze walczy

WIG-Motoryzacja pozostaje jednym z nielicznych indeksów, które oparły się ostatniej słabości szerokiego rynku. Zamiast głębszej korekty pojawiła się jedynie wąska konsolidacja tuż pod szczytem, co podtrzymuje pozytywny obraz techniczny. Kluczowy opór leży w rejonie 10600 pkt. Jego przełamanie byłoby sygnałem powrotu do wzrostów. Najbliższe wsparcie wypada przy 10100 pkt., a kolejne w okolicy 9 700 pkt. Na razie wydają się one jednak niezagrożone. Ciekawie wygląda też układ relatywny: od roku wartość pozycji relatywnej nie potrafiła trwale wyjść ponad +1 σ, ale teraz niemal przez cały kwiecień utrzymuje się bardzo blisko tego poziomu, co może zapowiadać silniejszy sygnał przewagi nad rynkiem.

