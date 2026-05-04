Złoty rozpoczął nowy tydzień od korekty zeszłotygodniowego umocnienia, co ma związek z lekkim pogorszeniem nastrojów na globalnym rynku. Dolar powrócił do zwyżek, osiągając poziom 4,63 zł. Więcej płacono także za euro, które umocniło się do 4,25 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego ustabilizowały się w okolicach poziomu 4,64 zł.

Inwestorzy z niepokojem patrzą na Bliski Wschód

Rynki w dalszym ciągu pozostają pod wpływem wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Nastrojom ciążą napięcia w rozmowach USA–Iran, zwiększające ryzyko eskalacji, i przeciągająca się blokada strategicznej cieśniny Ormuz, destabilizująca dostawy surowców energetycznych. - Nowy tydzień przynosi schłodzenie nastrojów. Rynek obawia się irańskich prowokacji w związku z amerykańską operacją Project Freedom na wodach Zatoki Omańskiej i Cieśniny Ormuz. Teheran traktuje te działania mające wyprowadzić statki z cieśniny, jako próbę przejęcia nad nią kontroli przez Waszyngton i oskarża o zerwanie rozejmu. W poniedziałek rano dolar odbija na szerokim rynku, co przekłada się na zachowanie złotego – wskazuje w komentarzu Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.