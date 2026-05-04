AB, Action, Asbis, Asseco Poland, Atrem, Azoty, Creepy Jar, Cyfrowy Polsat, Enea, Inter Cars, KGHM, LPP, mBank, Neuca, PGE, Unibep, Unimot i VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które w maju mogą zachowywać się lepiej od rynku.
Historia sugerowała, że kwiecień będzie udany na GPW i był. WIG zyskał blisko 5 proc., wyznaczył nowy szczyt hossy, a napędzały go nie tylko duże,...
W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Na listę długich pozycji analitycy wpisali Asseco Poland, Neukę i Azoty,natomiast wycofali z niej Millennium, Digital Network, Decorę, Artifex Mundi i CD Projekt.
Do krótkich pozycji natomiast dołączono 11 bit studios i nie wycofano żadnej spółki.
Obecnie w gronie spółek, które mogą radzić sobie w najbliższym miesiącu gorzej niż rynek są cztery spółki. Oprócz wspomnianego już 11 bit studios są to również Alior Bank, Arctic Paper oraz JSW.
W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przyniósł wyższy o 6,5 punktu proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 15,2 proc. wobec wzrostu WIG o 8,7 proc. Z kolei od początku roku portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 19,3 proc. wobec wzrostu WIG o 12,1 proc. , co oznacza wynik lepszy o 7,2 pkt. proc.
W statystycznie słabszy dla giełd okres rynki akcji wchodzą rozgrzane do czerwoności.
W najnowszym raporcie cyklicznym opisano też zmiany rekomendacji – podwyższono krótkoterminową relatywną rekomendację dla Banku Handlowego do „neutralnie” (poprzednio „niedoważaj”). Analitycy podkreślają potencjał mocnych wyników finansowych banku za I kwartał, wspierany większą zmiennością na rynkach pieniężnych i długu.
„Naszym zdaniem, może to przełożyć się na ponadprzeciętny wynik z działalności skarbowej i tradingowej oraz nadzwyczajny zysk, poprawiając profil wyników Banku w krótkim terminie względem konkurencji i uzasadniając nasze mniej ostrożne relatywne pozycjonowanie” – czytamy w raporcie.
Analitycy obniżyli natomiast krótkoterminową relatywną rekomendację dla CD Projektu do „neutralnie” (poprzednio „przeważaj”), ponieważ uważają, że kurs studia już uwzględnił oczekiwane w maju pozytywne informacje. Obniżyli także krótkoterminową relatywną rekomendację dla 11 bit studios do „niedoważaj” (poprzednio „neutralnie”), biorąc pod uwagę oczekiwane słabe wyniki finansowe za I kwartał, które mogą wywierać presję na kurs po niedawnym silnym odbiciu.
Raport DM BOŚ datowany jest na 23 kwietnia. Jego pierwsza dystrybucja nastąpiła 23 kwietnia o godz. 18:45.
