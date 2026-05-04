Z tego artykułu dowiesz się: Co wynika z najnowszego raportu analitycznego DM BOŚ.

Jakie firmy analitycy wskazują jako faworytów na maj.

Jak zmieniły się rekomendacje dla poszczególnych spółek.

Jak radzi sobie portfel DM BOŚ na tle WIG.

AB, Action, Asbis, Asseco Poland, Atrem, Azoty, Creepy Jar, Cyfrowy Polsat, Enea, Inter Cars, KGHM, LPP, mBank, Neuca, PGE, Unibep, Unimot i VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które w maju mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Byki i niedźwiedzie tygodnia Czas na trzeci najgorszy okres w giełdowym kalendarzu Historia sugerowała, że kwiecień będzie udany na GPW i był. WIG zyskał blisko 5 proc., wyznaczył nowy szczyt hossy, a napędzały go nie tylko duże,...

Jakie zmiany wprowadzili analitycy?

W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Na listę długich pozycji analitycy wpisali Asseco Poland, Neukę i Azoty,natomiast wycofali z niej Millennium, Digital Network, Decorę, Artifex Mundi i CD Projekt.

Do krótkich pozycji natomiast dołączono 11 bit studios i nie wycofano żadnej spółki.

Obecnie w gronie spółek, które mogą radzić sobie w najbliższym miesiącu gorzej niż rynek są cztery spółki. Oprócz wspomnianego już 11 bit studios są to również Alior Bank, Arctic Paper oraz JSW.

W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przyniósł wyższy o 6,5 punktu proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 15,2 proc. wobec wzrostu WIG o 8,7 proc. Z kolei od początku roku portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 19,3 proc. wobec wzrostu WIG o 12,1 proc. , co oznacza wynik lepszy o 7,2 pkt. proc.

Jak zmieniły się rekomendacje DM BOŚ?

W najnowszym raporcie cyklicznym opisano też zmiany rekomendacji – podwyższono krótkoterminową relatywną rekomendację dla Banku Handlowego do „neutralnie” (poprzednio „niedoważaj”). Analitycy podkreślają potencjał mocnych wyników finansowych banku za I kwartał, wspierany większą zmiennością na rynkach pieniężnych i długu.

„Naszym zdaniem, może to przełożyć się na ponadprzeciętny wynik z działalności skarbowej i tradingowej oraz nadzwyczajny zysk, poprawiając profil wyników Banku w krótkim terminie względem konkurencji i uzasadniając nasze mniej ostrożne relatywne pozycjonowanie” – czytamy w raporcie.

Analitycy obniżyli natomiast krótkoterminową relatywną rekomendację dla CD Projektu do „neutralnie” (poprzednio „przeważaj”), ponieważ uważają, że kurs studia już uwzględnił oczekiwane w maju pozytywne informacje. Obniżyli także krótkoterminową relatywną rekomendację dla 11 bit studios do „niedoważaj” (poprzednio „neutralnie”), biorąc pod uwagę oczekiwane słabe wyniki finansowe za I kwartał, które mogą wywierać presję na kurs po niedawnym silnym odbiciu.

Raport DM BOŚ datowany jest na 23 kwietnia. Jego pierwsza dystrybucja nastąpiła 23 kwietnia o godz. 18:45.