W USA pożyczkobiorcy o wysokich dochodach młodzi dorośli, mężczyźni i rodzice małych dzieci należą do grupy osób najbardziej narażonych na opóźnienia w spłacie. Wynika to z faktu, że 25 proc. pożyczkobiorców posiada obecnie co najmniej trzy aktywnych pożyczek BNPL jednocześnie, a ich największymi beneficjentami są przedstawiciele pokolenia Z i milenialsów. Co więcej, 29 proc. użytkowników korzysta obecnie z tych pożyczek na zakupy spożywcze, a 20 proc. na dostawę do restauracji lub jedzenie na wynos.

Oczekuje się, że wartość transakcji z wykorzystaniem pożyczek BNPL wzrośnie do 687 mld dol. do 2028 r., z 334 mld dol. w 2024 r.

BNPL rośnie globalnie. Rynek i ryzyka odroczonych płatności

Model „Kup teraz, zapłać później” został wprowadzony na początku XXI wieku wraz z usługami takimi jak PayPal Credit, a później spopularyzowany przez Klarnę, Affirm i Afterpay. Ten innowacyjny model płatności, oferujący krótkoterminowe, bezodsetkowe plany ratalne, na nowo zdefiniował wygodę w handlu elektronicznym i handlu detalicznym.

Globalny rynek BNPL osiągnął wartość około 560,1 mld dol. w 2025 r., co oznacza wzrost o 13,7 proc. rok do roku. Szacunki przychodów dostawców wskazują na wartość rynku na poziomie 44,89 mld dol. w 2025 r. i 54,56 mld dol. w 2026 r. Globalna liczba użytkowników BNPL osiągnęła około 380 mln w 2024 r. i przewiduje się, że do 2028 r. wzrośnie do około 670 mln.

Jednak ten wzrost wiąże się z ryzykiem. Wskaźniki BNPL (obciążenia) pozostają stosunkowo niskie (1,8 – 2 proc.), ale 41 proc. użytkowników zgłasza brak co najmniej jednej płatności. Organy regulacyjne na kluczowych rynkach zaostrzają nadzór, domagając się bardziej przejrzystych informacji i kontroli zdolności płatniczej. Sprzedawcy borykają się również z wyzwaniami operacyjnymi, od wyższych wskaźników zwrotów po skomplikowane zarządzanie obciążeniami zwrotnymi. Presja ta rodzi poważne pytania o długoterminową rentowność BNPL w obliczu rosnącego ryzyka finansowego i regulacyjnego.

BNPL w Polsce: stabilny rynek i brak problemów ze spłatą

Polska jest europejskim liderem, z ponad 18 proc. konsumentów korzystających z tej opcji, a wartość rynku w 2025 r. wzrosła do 1,74 mld dol. Najpopularniejsze firmy to PayPo, Allegro Pay oraz Klarna. Tylko w I połowie 2025 r. z BNPL skorzystało 1,4 mln Polaków, co zapowiadało wynik lepszy niż w całym 2024 r. BNPL najczęściej wykorzystywane jest do zakupu elektroniki (55 proc.), odzieży (47 proc.) oraz produktów do domu i ogrodu (34 proc.).

Jak podkreśla Jacek Barszczewski, rzecznik KNF, BNPL to jedna z form kredytu konsumenckiego. – To stosunkowo nowy produkt, który cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Korzystają z niego nie tyle klienci z powodu trudnej sytuacji finansowej i problemów z regulowaniem zobowiązań, co raczej klienci świadomi swoich decyzji. Mając na uwadze profil typowego klienta i typowej transakcji – jest to raczej narzędzie świadomego zarządzania własnymi finansami – zauważa.

Jak informuje Barszczewski, KNF uważnie monitoruje ten rynek w Polsce i na chwilę obecną nie identyfikuje zagrożeń dla stabilności rynku finansowego lub bezpieczeństwa jego uczestników. Produkt jest oferowany głównie przez dwóch dużych nadzorowanych przez KNF graczy z rynku instytucji pożyczkowych oraz jeden podmiot działający transgranicznie podlegający nadzorowi organu zagranicznego. – Obserwujemy, że sprzedażą tego produktu interesują się również inne podmioty, natomiast skala ich działalności aktualnie jest marginalna – dodaje.

Analiza opóźnień w spłacie na portfelach BNPL największych podmiotów zaangażowanych w tę działalność i nadzorowanych przez KNF wskazuje, że jakość tych portfeli obecnie jest lepsza niż przeciętna jakość kredytów konsumenckich udzielanych na polskim rynku. – Mamy pełną świadomość ryzyk i ewentualnych pułapek związanych z upowszechnieniem odroczonej płatności – dlatego uważamy, że produkt ten bezwzględnie musi być traktowany jako kredyt konsumencki i podlegać wszystkim rygorom z tym związanym – podkreśla przedstawiciel KNF.

– Działalność w tym zakresie jest i będzie nadzorowana przez KNF i UOKiK w zakresie praw konsumentów. Należy dodatkowo wspomnieć, że w nowoprojektowanej ustawie o kredycie konsumenckim produkt ten będzie dodatkowo uregulowany, tak żeby nie było wątpliwości co do obowiązku badania zdolności kredytowej przy oferowaniu odroczonej płatności – podsumowuje Barszczewski.