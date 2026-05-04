Na warszawskiej giełdzie mamy już reprezentantów branży kosmicznej, takich jak Creotech czy Scanway. Skrzydła w tym sektorze rozwinąć próbuje też Liftero i w tym celu sięga po środki od inwestorów.
– W ostatnich latach intensywnie pracowaliśmy nad technologią, konstruując unikalny w skali globalnej nietoksyczny napęd chemiczny, który przetestowaliśmy już w warunkach kosmicznych, uzyskując kluczowy w branży flight heritage (potwierdzenie działania technologii w kosmosie – red.). Co ważne, od samego początku projektowaliśmy go z myślą o przyszłej produkcji w skali pozwalającej obsłużyć klientów konstelacyjnych, dostarczając im dziesiątki naszych systemów Booster rocznie – komentuje Tomasz Palacz, prezes i wiodący akcjonariusz Liftero (ma 42,39 proc. kapitału).
Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy. Deklaruje, że nie spocznie na laurach. Jej biznesowi sprzyjają dobre perspektywy dla klu...
W ramach oferty publicznej spółka oferuje nie więcej niż 500 000 nowych akcji serii C, których cena emisyjna zostanie ustalona w dniach 4–7 maja w oparciu o wyniki budowy księgi popytu. Przyjmowanie zapisów potrwa do 13 maja. Przydział akcji powinien się odbyć do 19 maja. Spółka chce zadebiutować na NewConnect jeszcze w II kwartale. Łącznie z oferty zamierza pozyskać brutto do 15,5 mln zł.
Cele emisyjne to: rozwój produktu (4,6 mln zł), skalowanie zdolności produkcyjnych (3,7 mln zł), wzmocnienie działań sprzedażowych i marketingowych (2,8 mln zł), ekspansja międzynarodowa (1,9 mln zł) i wzmocnienie struktury operacyjnej (1,4 mln zł). Dałoby to łączną kwotę netto 14,4 mln zł.
W 2024 r. przychody spółki wynosiły 34 tys. zł, a w 2025 r. ponad 1,6 mln zł. Na poziomie operacyjnym i netto były straty (w okolicach 1 mln zł).
Liftero rozwija autorski system Booster. Jest to rozwiązanie wykorzystujące chemiczne, nietoksyczne materiały pędne, zaprojektowane dla satelitów klasy 30–500 kg. Pierwszy system Booster został wyniesiony na orbitę w marcu 2025 r. w ramach misji RED5.
– Widzimy rosnące zainteresowanie. W marcu informowaliśmy o zawarciu kontraktu z klientem z Indii na dostarczenie dwóch takich systemów wyposażonych w ponad 10 silników, a nasz pipeline ofert przedstawionych lub przygotowywanych w odpowiedzi na zapytania potencjalnych klientów wynosi obecnie około 115 mln EUR, rosnąc przez ostatnie pół roku ponad trzykrotnie – informuje Przemysław Drożdż, dyrektor operacyjny Liftero. Dodaje, że spółka jest w stanie dostarczać systemy w ciągu około 6–9 miesięcy, podczas gdy standardem rynkowym jest czas około 12–36 miesięcy.
Memorandum informacyjne spółki liczy ponad 200 stron. Wśród czynników ryzyka opisanych w dokumencie wymieniono m.in. ryzyko związane z prowadzeniem innowacyjnej działalności, ryzyko związane z rynkiem, na którym działa spółka oraz z dużą konkurencją. Stanowią ją przede wszystkim producenci ekologicznych napędów chemicznych, tacy jak ECAPS (Szwecja), Dawn Aerospace (Nowa Zelandia / Holandia), Benchmark Space Systems (USA) czy ISPTech (Niemcy), a także duże koncerny oferujące tradycyjne systemy chemiczne (m.in. MOOG, Airbus Defence and Space, Northrop Grumman).
Inwestorzy pokładają spore nadzieje w spółce z sektora kosmicznego. Jej wycena giełdowa rośnie jak na drożdżach.
