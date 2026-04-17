Quercus TFI wypracował w I kwartale 16 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody sięgnęły w tym samym okresie 56,32 mln zł w porównaniu z 36,01 mln zł przed rokiem.

- To był kwartał z dwoma obliczami: styczeń i luty były kontynuacją pozytywnych tendencji z roku ubiegłego, marzec przyniósł korektę ze względu na wybuch wojny w Iranie. Mimo tego ostatniego czynnika, I kwartał był rekordowy pod względem osiągniętych wyników finansowych, przy aktywach pod zarządzaniem na poziomie 9,0 mld zł na koniec marca, plus 27 proc. rok do roku" - komentowała Agnieszka Strzelczyk, członek zarządu Quercus TFI.

W I kwartale 2026 r. saldo sprzedaży funduszy Quercusa było nieznacznie ujemne. W samym marcu uciekło 232 mln zł netto. Kwiecień jednak przynosi poprawę.

- Po reakcji inwestorów w marcu obawialiśmy się kwietnia, ale wygląda na to, że odpływy były jednorazowe. W kwietniu saldo sprzedaży zarówno u nas, jak i na całym rynku powinno być już dodatnie - przewiduje Sebastian Buczek, prezes Quercusa.

Spółka poinformowała też, że nowym dyrektorem departamentu inwestycyjnego został Mariusz Zaród, a jego zastępcą Krzysztof Grudzień. Zaród zarządza funduszami obligacji skarbowych, natomiast Grudzień funduszem Quercus Akumulacji Kapitału.