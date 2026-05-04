Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego niektóre spółki dostały od audytora opinię z zastrzeżeniem.

Jakie są problematyczne kwestie w Compremum i Simfabric?

Znaczenie posiadania kompletnej dokumentacji.

Jakie konsekwencje niosą za sobą zastrzeżenia audytorów.

O kilkanaście procent taniały w poniedziałek akcje Compremum (dawny Pozbud). To reakcja na opublikowany raport roczny. Wynika z niego, że grupa zakończyła 2025 r. głęboką stratą, sięgającą na poziomie operacyjnym 88 mln zł. To skutek rezerw oraz ograniczenia działalności ze względu na przedłużające się mediacje dotyczące kluczowego kontraktu GSM-R. Spółka liczy, że po zawartym porozumieniu kolejne kwartały przyniosą już poprawę.

Pod koniec grudnia 2025 r. zawarto porozumienie z PKP PLK, na mocy którego do grupy ma wpłynąć łącznie 184,1 mln zł tytułem rewaloryzacji, a kontynuowane w ramach kontraktu prace opiewają na kolejne 180,6 mln zł. Giełdowa grupa informuje, że pod koniec lutego wpłynęły już pierwsze środki będące efektem zawartej ugody, a spółka powróciła do rozwijania działalności operacyjnej.

– Szacujemy, że już II kwartał bieżącego roku powinien pokazać jakościową zmianę w naszych wynikach, a kolejne kwartały powinny prezentować tendencję wzrostową realizowanych projektów biznesowych i rozwój grupy – tak skomentował wyniki Łukasz Fojt, wiceprezes Compremum. Z kolei w liście do akcjonariuszy zarząd ocenia, że najtrudniejszy okres już jest za nią.

Compremum: opinia audytora z zastrzeżeniem

Audytor spółki – firma Moore – wydał do sprawozdania finansowego opinię z zastrzeżeniem. Zwraca uwagę, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazuje wartość firmy (goodwill) powstałą w wyniku nabycia spółek Agnes w kwocie 14 780 tys. zł oraz Cornetto Baltic w kwocie 12 131 tys. zł. Dane finansowe tych spółek wykazują pogorszone wskaźniki ekonomiczne, co było przesłanką przeprowadzenia przez zarząd testów na utratę wartości.

„Testy te nie wykazały podstaw do dokonania odpisów aktualizujących, jednak ich wyniki opierają się na założeniach dotyczących przyszłych przepływów pieniężnych, tempa wzrostu oraz poziomu rentowności generowanej przez nabyte ośrodki wypracowujące środki pieniężne, które są obarczone znaczną niepewnością” – czytamy w dokumencie. Zdaniem audytora stopień niepewności z tym związany jest na poziomie uniemożliwiającym potwierdzenie założeń i prognoz będących podstawą testów na utratę wartości. W związku z tym wartość firmy może być istotnie niższa od wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Zarząd, w odpowiedzi na stanowisko audytora, podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję dotyczącą braku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów. Uznał, że zaprezentowane dane są prawidłowe i odzwierciedlają stan ekonomiczny na dzień 31 grudnia 2025 r.

Simfabric: opinia audytora z zastrzeżeniem

Opinię z zastrzeżeniem dostało też sprawozdanie firmy Simfabric. KPW Audytor wymienia trzy kluczowe elementy, które wzbudziły jego wątpliwości.

Pierwszy dotyczy należności z tytułu dostaw i usług o łącznej kwocie 8805 tys. zł, czego wartość 7412 tys. zł dotyczy należności przeterminowanych powyżej roku. Spółka utworzyła odpis w wysokości 4 864 tys. zł. Zdaniem audytora wartość odpisu powinna być wyższa o 2548 tys. zł i obejmować wszystkie należności handlowe i pozostałe przeterminowane powyżej roku.

„Gdyby jednostka utworzyła odpis w zalecanej przez nas wysokości, skonsolidowany wynik finansowy netto uległby obniżeniu z 231 tys. zł straty do 2779 tys. zł straty (pomijając efekt podatkowy)” – wylicza audytor.

Druga kwestia dotyczy dokumentacji środków pieniężnych studia. Biegły rewident informuje, że nie otrzymał od spółki potwierdzeń sald z banków, w których jednostka dominująca i zależna posiadają rachunki. „Nie uzyskaliśmy wystarczających i odpowiednich dowodów potwierdzających stan środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych, a także potencjalnych zobowiązań z tytułu kredytów” – czytamy w dokumencie.

Trzecią wątpliwość audytora wzbudzają – w jego opinii błędnie przedstawione – rozliczenia międzyokresowe.