Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) to nowy produkt, który ma zachęcić Polaków do inwestowania pieniędzy.
Pierwotny plan zakładał, że OKI ruszą 1 lipca 2026 r. W ostatnich tygodniach trwały konsultacje projektu. Ministerstwo Finansów jeszcze jakiś czas temu zapewniało nas, że prace idą zgodnie z planem. – Obecnie resort finansów opracowuje projekt po konsultacjach i uzgodnieniach, który następnie zostanie przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów. Praca nad projektem przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem – otrzymaliśmy pod koniec lutego odpowiedź z MF.