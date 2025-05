Fundusze zombie, które w ostatnich tygodniach się przebudziły

W ciągu ostatniego miesiąca kilkanaście funduszy inwestycyjnych zarobiło przynajmniej 20 proc. (najlepszy aż 43 proc.). Co ciekawe, ich wyniki od początku roku wcale nie są tak imponujące, a niekiedy nawet wciąż pod kreską.

Reklama

Odreagowanie słabeuszy

Koniec piątego miesiąca tego roku coraz bliżej i – jak to w ostatnich latach często bywa – jak na razie mamy więcej niespodzianek niż spełnionych prognoz, rysowanych na ten rok. Jedną z nich będzie oczywiście siła polskich akcji oraz to, że z kopciuszka zamieniły się w pierwszą damę giełdowych salonów. Ale też trzeba przyznać, że dynamika wzrostu GPW w ostatnim czasie wyhamowała, a rynek potrzebuje nowego paliwa. Widać to po zachowaniu np. WIG20, który w maju otarł się o 2900 pkt, ale jednocześnie poziom ten stał się sygnałem do odwrotu popytu, który wycofał się w kolejnych dniach na bezpieczniejsze pozycje.

Fundusze polskich akcji wciąż pozostają w czołówce zestawienia wyników (na podstawie danych Analizy.pl) od początku roku, aczkolwiek w ostatnich tygodniach zdecydowane zwyżki można zaobserwować wśród produktów, które dotychczas co najmniej nie utrzymywały tempa GPW, a najczęściej przynosiły straty. Teraz jednak miesięczne stopy zwrotu wyglądają imponująco. Przykład? Niemal 44 proc. wypracował w ciągu miesiąca Superfund Akcji Blockchain, choć jego stopa zwrotu od początku roku to wciąż ponad 7 proc. na minusie. Jak tłumaczył Konrad Ogrodowicz, zarządzający Superfund TFI, w obliczu ogromnych zawirowań na rynkach, wywołanych działaniami prezydenta USA Donalda Trumpa, to właśnie sektor akcji blockchain oraz największa kryptowaluta bitcoin okazały się odporne. – Całą sytuację trafnie podsumował Michael Saylor, prezes MicroStrategy, który stwierdził: „There are no tariffs on Bitcoin”, co oznacza, że na bitcoina nie będą nakładane cła. Rynek uwierzył w tę narrację – inwestorzy masowo kupowali w kwietniu fundusze oparte na bitcoinie w wersji spot – mówił. Przypomnijmy, że bitcoin w ostatnim czasie powrócił w okolice 105 tys. dol., choć jeszcze nie pobił rekordów ustanowionych w styczniu.

Drugim z kolei funduszem jest Quercus Tech lev, którego zadaniem jest uzyskanie ekspozycji na akcje spółek technologicznych notowanych na rynku Nasdaq z efektem dwukrotnej dźwigni. Wynik za ostatni miesiąc to ponad 36 proc. zysku, ale jednocześnie przy 5,4-proc. stracie od początku roku.