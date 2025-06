O tym, że aktywa zgromadzone w funduszach ETF od Beta ETF zbliżają się do psychologicznego poziomu 1 mld zł pisaliśmy na łamach „Parkietu” już kilka dni temu. W czwartek poziom ten został zdobyty. - To dla nas znaczący sukces. Podobno o ten pierwszy miliard jest zawsze najtrudniej. Ale dla nas poziom 1 mld zł to nie jest tylko liczba, a potwierdzenie, że nasze działania przynoszą realne efekty. Ten rok jest dla nas szczególny, jeśli chodzi o aktywność na naszych funduszach. Liczba zawieranych transakcji czy wartość obrotów na naszych funduszach są najwyższe w dotychczasowej naszej historii. Od stycznia łączna wartość obrotów na funduszach Beta ETF wyniosła 1226 mln zł, a łączna liczba zawartych na GPW transakcji na funduszach Beta ETF 248 tys. Warto tu zwrócić uwagę na samą dynamikę przyrostów od początku roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w zakresie obrotów (+99 proc.), liczby zawartych transakcji (+151 proc.) oraz napływów netto (+152 proc.). Chciałbym serdecznie podziękować partnerom BETA ETF za tę kilkuletnią współpracę: Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, naszemu animatorowi Dom Maklerski BOŚ oraz naszemu biznesowemu partnerowi AgioFunds TFI. Będziemy nadal systematycznie kontynuować przyjętą strategię, uatrakcyjniając naszą ofertę o kolejne, nowe produkty, które już wkrótce zawitają na GPW, a drugi miliard osiągniemy znacznie szybciej niż ten pierwszy – wskazuje Kazimierz Szpak, prezes Beta ETF.

Kolejne ETF–y coraz bliżej giełdy

Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest 11 funduszy ETF, za którymi stoi Beta ETF. Pierwszy z nich zadebiutował na początku 2019 r. W drodze na GPW są kolejne dwa produkty zatwierdzone już przez KNF – jeden grupujący polskie spółki dywidendowe i sam wypłacający cyklicznie dywidendę inwestorom, a drugi oparty o zachowanie kursu Bitcoina. W kolejce po akceptację w KNF czekają również inne dwa fundusze oparte o indeksy mWIG40short i mWIG40lev.