TFI kupują polskie akcje tylko z wpłat do PPK

Jak wyliczył Trigon Dom Maklerski, w ubiegłym miesiącu napływy do towarzystw funduszy inwestycyjnych, licząc bez wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, były o 22 proc. niższe w porównaniu z marcem, z kolei struktura sprzedaży funduszy nadal nie sprzyjała rynkowi akcji. Przepływy do funduszy akcji polskich były co prawda o 120 mln zł wyższe niż w marcu, ale nadal umorzenia były wyższe od wpłat. Jak wskazują analitycy, słabiej wyglądała z kolei sprzedaż pozostałych kategorii funduszy częściowo związanych z rynkiem akcji – łącznie w kwietniu powędrowało do takich rozwiązań o 250 mln zł mniej, a sumy umorzeń i wpłat były niemal równe.