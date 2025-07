Fundusze: lipiec obligacji, akcji i papierów dłużnych

W I półroczu mało było spokojnych dni czy tygodni. Indeksy zmienności nieraz były rozgrzane do czerwoności, a polityka amerykańskiego prezydenta sprawiała, że analitycy musieli wyraźnie skracać perspektywy swoich prognoz. Jeśli ktoś jednak np. przespał pierwsze sześć miesięcy roku i nie tasował swoim portfelem inwestycyjnym, to raczej na tym nie stracił, a zaoszczędził sobie sporo nerwów. Rynki tak samo szybko jak wpadały w panikę, stabilizowały się, odrabiały straty i wznosiły się na nowe szczyty. Tak było przede wszystkim z amerykańskimi akcjami. Indeksy z Wall Street sięgały już technicznych poziomów bessy, ale ostatnio już biją swoje historyczne rekordy. Krajowy rynek akcji zaś w ostatnich miesiącach porusza się głównie w bok, ale kilka mocnych poprzednich miesięcy wciąż utrzymuje go w ścisłej czołówce tabeli półrocznej. Swoje zadanie bardzo dobrze wypełniają fundusze dłużne, przynajmniej jeśli mówimy o rynku krajowym. Impulsem dla rynku długu w lipcu będzie z pewnością środowa obniżka stóp procentowych, której rynek się w ogóle nie spodziewał.

Reklama

„Zaskoczenie” to chyba najczęściej padające słowo z ust analityków w środowe popołudnie po tym, jak główna stopa referencyjna została obniżona przez Radę Polityki Pieniężnej z poziomu 5,25 proc. do 5 proc. Główną przesłanką do tej decyzji były nowe prognozy inflacji, które wskazują, że w tym roku dynamika wzrostu cen sięgnie 3,95 proc. rok do roku, a w przyszłym – 3,1 proc. Tymczasem w marcu zakładano dynamikę inflacji CPI na poziomie odpowiednio 4,9 i 3,4 proc. rok do roku. Jak tłumaczą eksperci, szybsze osiągnięcie celu inflacyjnego prawdopodobnie przeważyło szalę na rzecz kontynuacji obniżek.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Światowe akcje zabłysnęły, ale krajowe wysoko od początku roku Ostatni miesiąc pierwszego półrocza okazał się dla inwestorów rewelacyjny - niemal wszystkie grupy funduszy zyskały, poprawiając tym samym stopy zwrotu od początku roku. W okresie sześciu miesięcy wciąż w czołówce pozostają polskie akcje.

– RPP ponownie zaskoczyła uczestników rynku finansowego. Po dość konsekwentnym ogłoszeniu przez kilku decydentów w ostatnim czasie, że obniżki stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu nie ma się co spodziewać… Rada jednak zdecydowała się na redukcję kosztu pieniądza – komentował Fryderyk Krawczyk z VIG/C-Quadrat TFI.