Otwarcie na dialog, czekanie na konkretne działania

Podobno podstawą każdego udanego związku jest umiejętność rozmowy i wspólnego rozwiązywania problemów. Jeśli zasada ta miałaby przełożenie również na rynek kapitałowy to można byłoby być spokojnym o jego dalszy rozwój. W Nałęczowie, gdzie odbyło się XIX Forum Funduszy, którego organizatorem była Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, a głównymi patronami medialnymi były Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz „Rzeczpospolita”, różne grupy interesariuszy udowodniły, że potrafią rozmawiać, nawet na trudne tematy i są otwarte na dialog.

Czas na większą promocję

Tym razem to właśnie Nałęczów, a nie Kazimierz Dolny, był gospodarzem Forum Funduszy. Impreza z roku na rok rośnie w siłę i stała się wisienką na torcie rynkowych konferencji w I części roku. I chociaż mogłoby się wydawać, że w połowie czerwca część osób myślami może być już przy wakacyjnym wypoczynku, to jednak podczas dwudniowej imprezy, która obywała się pod hasłem „Od oszczędności do inwestycji" nie zabrakło najważniejszych tematów związanych z rynkiem kapitałowym i istotnych deklaracji.

O tym, że jest o czym rozmawiać, dobrze świadczył program konferencji. Znalazły się w nim tematy stricte związane z samym rynkiem kapitałowym, jak również z branżą funduszy inwestycyjnych, ale poruszono także zagadnienia makroekonomiczne, technologiczne czy też związane z deregulacją. Mimo wielu wyzwań, które towarzyszą rynkowi, można jednak było też wyczuć dużą nadzieję na to, że „to jest ten moment". A jest o co walczyć. Oszczędności Polaków stale rosną i sięgają już 1,3 bln zł. Problem jednak w tym, że jedynie niewielka część tych pieniędzy trafia na rynek kapitałowy. Eksperci starali się więc znaleźć odpowiedź, co zrobić by to zmienić.

– Mamy dużo oszczędności. Trzeba sprawić, żeby lepiej finansowały rozwój innowacji. Potrzebna jest jednak edukacja i promocja rynku. O giełdzie będzie wkrótce więcej na ulicach, na reklamach zewnętrznych – zapowiadał podczas panelu prowadzonego przez Cezarego Szymanka, redaktora naczelnego „Parkietu" i zastępcę redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej", Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.