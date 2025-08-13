Inwestycje
Allegro największą pozycją norweskiego funduszu na GPW

Największy na świecie, norweski państwowy fundusz emerytalny ma za sobą najlepszy kwartał od końca 2023 r. – stopa zwrotu sięgnęła 6,4 proc.

Publikacja: 13.08.2025 06:00

Foto: media.allegro.pl

Andrzej Pałasz

Wyniki funduszu napędzają głównie rynki akcji, które przyniosły 8,45-proc. stopę zwrotu, podał Norges Bank Investment Management. Ten największy na świecie fundusz majątkowy posiada około 1,5 proc. akcji notowanych na całym świecie. Ponad dwie trzecie funduszu jest w akcjach, a wszystkie poza Norwegią.

"Ponad połowę naszego portfela mamy w Stanach Zjednoczonych, a nieco poniżej jednej trzeciej w Europie, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z obecnej dywersyfikacji geograficznej" – powiedział prezes Nicolai Tangen w wywiadzie dla Bloomberg TV. Jak podano, do zysków w II kwartale najmocniej przyczyniły się europejskie banki, napędzane oczekiwaniami wzrostu wydatków publicznych i dalszej, wysokiej rentowności. Pozostałe sektory, które pozytywnie dołożyły się do wyniku, to firmy telekomunikacyjne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, natomiast sektor opieki zdrowotnej wypadł najsłabiej.

Spośród dziesiątki największych pozycji fundusz zwiększył udziały m.in. w Nvidii, Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tesli i Berkshire Hathaway. Zmniejszył udziały w Microsoft, Alphabet, Meta Platforms i Broadcom oraz ograniczył pozycje w głównych spółkach naftowych. Menedżerowie funduszu poinformowali też, że zrywają wszystkie kontrakty z zarządzającymi odpowiadającymi za izraelskie inwestycje oraz pozbywają się też części swojego portfela inwestycyjnego w tym kraju. Powodem tych decyzji jest sytuacja w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Z polskich spółek największą pozycją norweskiego funduszu z końcem półrocza było Allegro – pakiet akcji platformy wart był 214,6 mln dolarów. Kolejne było Dino Polska, którego akcje warte były 190,6 mln dolarów. Granicę 100 mln dolarów przekraczały jeszcze LPP, Benefit Systems, Żabka Group oraz CCC. Fundusz posiadał w sumie akcje 86 spółek z Polski, wartych około 2,25 mld dolarów. paan

