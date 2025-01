Co w FIZ-ach piszczy. Znani zarządzający tłumaczą wyniki

O zamkniętych funduszach inwestycyjnych mówi się chyba jeszcze rzadziej niż pokazują one swoje wyniki (najczęściej co miesiąc). Warto jednak zaglądać do tej części rynku TFI, gdzie wielu ekspertów niemal w pojedynkę pracuje nad wynikami klientów.