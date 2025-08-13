Zamiast wakacji fundusze obligacji

Aż 5,6 mld zł klienci TFI wpłacili w ubiegłym miesiącu do funduszy dłużnych podczas gdy w całym I półroczu było to 16,1 mld zł. Główną część tych wpłat zgarniają fundusze dłużne o niższym duration i tak też było w lipcu - do takich rozwiązań trafiło 3,5 mld zł, co daje 14,8 mld zł od początku roku. Lipiec był też lepszy dla funduszy papierów długoterminowych, do których wpłacono 0,86 mld zł netto, a łącznie od początku roku 3,4 mld zł. Tak duże zainteresowanie obligacjami mogło być efektem lipcowej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, której raczej rynek się nie spodziewał.
Choć lipiec był miesiącem kolejnych rekordów indeksów akcji, zwłaszcza polskich, to znów z funduszy polskich akcji kapitał uciekał. Tym razem przewaga wypłat wyniosła 23 mln zł, ale od początku roku to już 0,76 mld zł. Drugi miesiąc z rzędu znacząco przeważały umorzenia w funduszach akcji zagranicznych. Tym razem uciekło z nich blisko 0,3 mld zł netto, a saldo sprzedaży od początku roku sięga minus 0,33 mld zł. Łącznie w ciągu siedmiu miesięcy z funduszy akcji klienci TFI wypłacili blisko 1,1 mld zł.
Czytaj więcej
Bohaterami hossy w USA znów są przede wszystkim największe spółki technologiczne. Mniejsze przedsiębiorstwa radzą sobie dobrze w wielu krajach, ale nie w USA. To się może jednak wreszcie zmienić - twierdzą eksperci. Raczej nie wierzą w amerykańkie obligacje.
Jak wyliczył serwis Analizy.pl, na tle rynku nieźle wypadają fundusze indeksowe, które mogą się też pochwalić w tym roku lepszymi wynikami od funduszy aktywnie zarządzanych. W lipcu rozwiązania pasywne pozyskały 32 mln zł netto, w tym najwięcej: PKO Akcji Rynku Polskiego, Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ oraz Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ. Z funduszy aktywnie zarządzanych największe napływy odnotowały natomiast Goldman Sachs Akcji, Ipopema Sektora Obronnego FIZ oraz Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek.
Z pozostałych grup funduszy powiązanych z rynkami akcji najlepiej wypadły fundusze mieszane, do których wpłacono 0,34 mld zł, co daje 1,37 mld zł wpłat od początku roku. Z funduszy absolutnej stopy zwrotu w lipcu umorzono 15 mln zł, ale wynik od początku roku pozostaje dodatni i sięga 45 mln zł.
Coraz większe znaczenie dla TFI mają pracownicze plany kapitałowe, do których w ostatnich miesiącach wpływa po około 0,5 mld zł.
Jak podaje serwis Analizy.pl, 5,7 mld zł wpłat netto do funduszy detalicznych (bez funduszy dedykowanych i PPK) to najwyższa nominalnie kwota w historii krajowego rynku TFI.
Najwięcej nowego kapitału w ubiegłym miesiącu przyciągnęło - podobnie jak w poprzednich miesiącach - PKO TFI, dla którego 1,86 mld zł wpłat netto było wynikiem rekordowym. Na podium w lipcu stanęły także dwa inne bankowe TFI: Pekao i Santander. Na 31 TFI tylko trzy zakończyły miesiąc z przewagą wypłat, w tym m.in. ze Skarbca TFI. paan
Bohaterami hossy w USA znów są przede wszystkim największe spółki technologiczne. Mniejsze przedsiębiorstwa radzą sobie dobrze w wielu krajach, ale nie w USA. To się może jednak wreszcie zmienić - twierdzą eksperci. Raczej nie wierzą w amerykańkie obligacje.