Zamiast wakacji fundusze obligacji

Aż 5,6 mld zł klienci TFI wpłacili w ubiegłym miesiącu do funduszy dłużnych podczas gdy w całym I półroczu było to 16,1 mld zł. Główną część tych wpłat zgarniają fundusze dłużne o niższym duration i tak też było w lipcu - do takich rozwiązań trafiło 3,5 mld zł, co daje 14,8 mld zł od początku roku. Lipiec był też lepszy dla funduszy papierów długoterminowych, do których wpłacono 0,86 mld zł netto, a łącznie od początku roku 3,4 mld zł. Tak duże zainteresowanie obligacjami mogło być efektem lipcowej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, której raczej rynek się nie spodziewał.

1,09 mld zł sięga przewaga wypłat z funduszy akcji nad wpłatami po siedmiu miesiącach tego roku.

Choć lipiec był miesiącem kolejnych rekordów indeksów akcji, zwłaszcza polskich, to znów z funduszy polskich akcji kapitał uciekał. Tym razem przewaga wypłat wyniosła 23 mln zł, ale od początku roku to już 0,76 mld zł. Drugi miesiąc z rzędu znacząco przeważały umorzenia w funduszach akcji zagranicznych. Tym razem uciekło z nich blisko 0,3 mld zł netto, a saldo sprzedaży od początku roku sięga minus 0,33 mld zł. Łącznie w ciągu siedmiu miesięcy z funduszy akcji klienci TFI wypłacili blisko 1,1 mld zł.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne O których funduszach w najbliższych miesiącach może być głośno? Bohaterami hossy w USA znów są przede wszystkim największe spółki technologiczne. Mniejsze przedsiębiorstwa radzą sobie dobrze w wielu krajach, ale nie w USA. To się może jednak wreszcie zmienić - twierdzą eksperci. Raczej nie wierzą w amerykańkie obligacje.

Jak wyliczył serwis Analizy.pl, na tle rynku nieźle wypadają fundusze indeksowe, które mogą się też pochwalić w tym roku lepszymi wynikami od funduszy aktywnie zarządzanych. W lipcu rozwiązania pasywne pozyskały 32 mln zł netto, w tym najwięcej: PKO Akcji Rynku Polskiego, Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ oraz Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ. Z funduszy aktywnie zarządzanych największe napływy odnotowały natomiast Goldman Sachs Akcji, Ipopema Sektora Obronnego FIZ oraz Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek.