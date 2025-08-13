O których funduszach w najbliższych miesiącach może być głośno?

Małe rosną poza USA

Na globalnych rynkach akcji trwa oczywiście hossa, ale stała się mocno wybredna. W USA znów na pierwszym planie są spółki wzrostowe. Tymczasem mniejsze przedsiębiorstwa, którym miały sprzyjać reformy podatkowe i deregulacje, wprowadzone przez nową amerykańską administrację, jak na razie odstają. Indeks Russell 2000 jest w tym roku nieco pod kreską wobec 8,9-proc. zwyżki S&P 500 i blisko 11-proc. umocnienia Nasdaq. Czy nastąpi demokratyzacja hossy? Jak przyznaje Jarosław Niedzielewski, główny strateg Investors TFI, w czasach, gdy tematem przewodnim dla inwestorów jest kapitałochłonna rewolucja sztucznej inteligencji, premiowane miejsca należą się technologicznym gigantom i trudno oczekiwać, że małe i średnie spółki zaczną rosnąć szybciej od większych rywali. Jak tłumaczy, mniejszym spółkom trudno konkurować w takim środowisku. – Ich kursy mogą jednak rosnąć, nawet jeśli mniej niż notowania Wspaniałej Siódemki. Bazujące na takich założeniach wzrosty „misiów” w USA widzieliśmy w ubiegłym roku. Teoretycznie mogłyby być kontynuowane w 2025 r. Wygrana prezydenta Trumpa, zgodnie ze wzorcem z pierwszej kadencji (np. z lat 2017-2018), powinna wspierać tak rozumianą demokratyzację hossy – zakłada ekspert Investors TFI. Jak jednak dodaje, działania nowej administracji prezydenckiej w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania niestety podkopały scenariusz, w który w listopadzie ubiegłego roku uwierzyła zarówno większość inwestorów, jak i zarządy mniejszych firm. – Ważny dla segmentu mniejszych i średnich spółek wzrost gospodarczy w USA zaczął wyraźnie słabnąć. Dodatkowo, brak spodziewanych obniżek stóp procentowych nie pozwala mniejszym firmom, finansującym się po zmiennej stopie procentowej, na obniżenie kosztów finansowych. W rezultacie nominalne zyski spółek z tego segmentu przestały rosnąć, utkwiły w miejscu. Kontrastuje to ze wzrostami przychodów i zysków, którymi mogą pochwalić się większe spółki z indeksu S&P500, o Wspaniałej Siódemce nawet nie wspominając – analizuje Niedzielewski.

Zdaniem dyrektora inwestycji Investors TFI nadal jest jednak szansa, że wyniki małych i średnich firm zaczną się poprawiać. Podobnego zdania jest Michał Stanek, prezes Q Value. – Czynnikami wspierającymi mniejsze spółki w USA będą korzystne zmiany regulacyjne i podatkowe dla biznesu, poprawa nastrojów konsumentów w USA, możliwe odbicie w segmentach gospodarki bardziej wrażliwych na cykl – mówi. Poza funduszami akcji małych i średnich spółek z USA Stanek zwraca także uwagę na fundusze rynków wschodzących (w tym Polski). – Jeśli dolar będzie się dalej osłabiać w reakcji na działania administracji USA, rynki wschodzące mogą przyciągnąć kapitał. Jeżeli do tego dołożymy (mam nadzieję już wkrótce) zakończenie wojny na Ukrainie, Polska będzie tego największym beneficjentem. Przełoży się to na wzrosty w sektorze małych i średnich spółek, a tym samym fundusze inwestujące w ten sektor będą dobrym elementem portfela – twierdzi Stanek.

Warto też zauważyć, że poza nowojorską giełdą mniejsze i średnie spółki w wielu krajach pokazują się w tym roku ze zdecydowanie lepszej strony.