Spór o sukcesję w imperium Solorza. Etap II

18 czerwca minął termin apelacji od wyroku Książęcego Sądu Okręgowego w Liechtensteinie w sporze o władzę w TiVi Foundation – fundacji założonej przez Zygmunta Solorza, do której należy kontrolny pakiet akcji Cyfrowego Polsatu, najważniejszej części imperium zbudowanego przez biznesmena. – Mogę potwierdzić, że apelacja została złożona 18 czerwca. Oznacza to, że sprawa jest w toku, a decyzja sądu pierwszej instancji nie jest ostateczna ani wiążąca – przekazał nam we wtorek mec. Radosław Kwaśnicki, prawnik pracujący obecnie dla Zygmunta Solorza.