Czy fundusze zarobiły, grając na spadek tych firm? Trudno to jednoznacznie stwierdzić, bo nie znamy szczegółów zawieranych przez nich transakcji. Notowania Creotechu w tym roku do połowy maja zyskiwały na wartości (7 maja kurs zanotował maksimum na poziomie 318 zł), potem spadły i od tego czasu tkwią w trendzie bocznym. Z kolei notowania Tekstu, po zeszłorocznej mocnej przecenie, w tym roku poruszają się w przedziale 50–60 zł.

Natomiast nowymi pozycjami w zestawieniu shortów są cztery firmy: Budimex, CCC, Kruk i Żabka. Notowania Budimeksu aktualnie oscylują w okolicach 550 zł. Średnia cena docelowa z rekomendacji dla budowlanej spółki jest poniżej tego poziomu, implikując przewartościowanie walorów. Inaczej w przypadku CCC – walory handlowej spółki zdaniem analityków mają przestrzeń do zwyżki. Średnio (biorąc pod uwagę aktualne ceny docelowe) aż 25-proc. Mimo to na spadek notowań CCC stawia Marshall Wace, który ma 1,42 proc. akcji. Datą ostatniej aktualizacji tej pozycji był 26czerwca. Warto odnotować, że od końca maja do końca czerwca kurs CCC mocno spadł – z prawie 240 zł do niespełna 180 zł (24 czerwca). Od tego czasu widać odbicie. Obecnie akcje kosztują 203 zł.

W przypadku Kruka kurs od maja porusza się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach 400 zł. Krótką pozycję na jego akcjach również ma Marshall Wace. Analogicznie w Żabce. Tam, oprócz tego funduszu, widnieje też wspomniana już krótka pozycja Parvus Asset Management. Za akcje Żabki na giełdzie trzeba teraz zapłacić niespełna 22 zł. To niemal tyle samo co podczas zeszłorocznego IPO (21,5 zł). W stosunku do wyceny BM mBanku z maja 2025 r. kurs Żabki ma aż 60-proc. przestrzeń do zwyżki.