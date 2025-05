AB, LPP, Pepco, Żabka. Na kogo jeszcze postawić?

– W przypadku LPP momentum wynikowe znajdzie się pod presją kosztów nowych otwarć, jednak bardzo agresywna strategia rozwoju powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w wysokiej dynamice wyników w średnim terminie – mówi Pięta. Z kolei w przypadku Pepco liczy na finalizację sprzedaży Poundland, która to transakcja poprawiłaby zwrot z zainwestowanego kapitału w grupie i otworzyła pole do specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy.

– W sektorze FMCG zwracam uwagę natomiast na Żabkę. Powinna odczuwać pozytywne skutki obniżek stóp nie tylko na poziomie zwiększonego ruchu w sklepach, ale również poprzez niższe koszty odsetkowe z uwagi na wyższy poziom zadłużenia niż Dino czy Jeronimo Martins – podsumowuje ekspert BM mBanku.

W I kwartale 2025 r. Żabka utrzymała trend wzrostu sprzedaży, który wynikał z dalszego rozwoju sieci sklepów (na koniec marca liczyła 11 460 placówek), zwiększenia sprzedaży porównywalnej o 6 proc. oraz wzrostu sprzedaży w kanałach cyfrowych i rozwoju działalności w Rumunii. Nowo otwarte sklepy w Polsce charakteryzowały się wyższą dzienną liczbą transakcji w porównaniu z otwieranymi w poprzednich okresach. W efekcie sprzedaż do klienta końcowego wzrosła rok do roku o prawie 15 proc., do 6,6 mld zł. Tomasz Suchański, prezes Żabki, podtrzymał założenia na ten rok, czyli otwarcie 1100 nowych sklepów, osiągnięcia górnego przedziału 12–13 proc. rocznej marży skorygowanej EBITDA i średniego/wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży porównywalnej.

– Tak udany początek roku pozwala nam z optymizmem patrzeć na realizację strategicznego celu podwojenia wartości sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023–2028 – tak wyniki za I kwartał skomentował Tomasz Blicharski z zarządu Żabki.

...oraz inne spółki

Z kolei BM BNP Paribas zwraca uwagę na cztery spółki. Pierwszą jest AB, zajmujące się dystrybucją IT. Wyniki grupy za ostatnie kwartały były solidne, a zarząd potwierdza pozytywne perspektywy dla biznesu wynikające z oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej w 2025 r. To wraz z odblokowaniem środków z KPO stanowi argument za wzrostem inwestycji w sprzęt IT również po stronie przetargów rządowych i zakupów przez firmy. W długim terminie motorem popytu jest też wymiana sprzętu na nowe modele oraz aktualizacje związane z zakończeniem wsparcia Windows 10. Przy czym to będzie bardziej widoczne w 2025–2026 r.

– Zwracamy też uwagę na bardzo dobrą sytuację bilansową (dług netto bliski zera), co pozwala na wzrost dywidendy. W związku z pozytywnymi perspektywami widzimy potencjał do dalszej poprawy wyceny AB – wskazuje Michał Krajczewski, ekspert BM BNP Paribas. Jego faworytem jest też Answear.com. Spółka od II półrocza 2023 r. wykazywała spowolnienie wyników, ale od IV kwartału 2024 r. zarząd sygnalizuje potencjał do poprawy marż. Obecnie widać pierwsze pozytywne sygnały dotyczące trendu wynikowego: przychody ze sprzedaży w IV kwartale rok do roku wzrosły o ponad jedną piątą, a wynik operacyjny o ponad 150 proc. Przychody za I kwartał 2025 r. były wyższe o 22 proc., a zarząd zapowiada utrzymanie pozytywnych trendów przychodowych i marżowych w dalszej części roku.