Czas pokaże, jak na branżę PE wpłynie obserwowane przesunięcie kapitału z amerykańskich rynków akcyjnych w kierunku rynków europejskich i wschodzących, które obecnie oferują bardziej atrakcyjne wyceny i lepsze perspektywy gospodarcze (obawy o stagflację w USA). Z najnowszej analizy Alianz Trade wynika, że alokacja kapitału w amerykańskich funduszach ETF spadła od początku roku o 41 proc., podczas gdy europejskie odnotowały w tym samym czasie wzrost aż o 97 proc.

...ale do rekordów daleko

Po dwóch słabych latach, w 2024 r. globalna wartość transakcji wykupów w branży PE rok do roku wzrosła o 37 proc. do 602 mld USD. Z kolei wartość exitów zwiększyła się o 34 proc. do 468 mld USD.

W samej Europie wartość transakcji wzrosła o 54 proc. do 212 mld USD. Największą dynamikę odnotowano w przypadku transakcji o wartości od 5 do 10 mld USD.

Mimo wyraźnego odbicia, rynek wciąż nie wrócił do rekordowych poziomów z 2021 r. Wtedy wartość transakcji przebiła poziom 1 bln USD. W 2022 r. spadła do 719,3 mld USD, a w 2023 r. do 438,3 mld USD. Ale za to dane za 2024 r. są już wyższe niż w każdym roku w okresie 2014–2020, kiedy to oscylowały w przedziale 300–500 mld USD.

Rynek PE ma dobre perspektywy, ale wyzwań nie brakuje. Mimo wzrostu liczby exitów w ubiegłym roku, znaczna część funduszy wskazuje warunki wyjścia z inwestycji jako największe wyzwanie najbliższych miesięcy.