Fundusze private equity: kryzys w branży się skończył

W tym ekosystemie całkiem nieźle wypada Polska. Zdaniem ekspertów nasz kraj może przyciągać globalny kapitał dzięki poprawie sytuacji makroekonomicznej, perspektywie silnego wzrostu gospodarczego i możliwościom konsolidacyjnym w wielu branżach.

Fundusze muszą wychodzić z inwestycji

Wiele funduszy PE jest pod coraz większą presją ze strony swoich inwestorów, którzy oczekują wyjścia z wieloletnich inwestycji i zwrotu kapitału. Zastój na rynku transakcji i spadek wycen w wielu sektorach powodują jednak, że funduszom trudno jest wyjść z inwestycji z atrakcyjną stopą zwrotu. W efekcie zarówno łączna wartość jak i liczba aktywów sprzedanych przez fundusze na świecie może w tym roku osiągnąć jeden z najniższych poziomów w ciągu ostatniej dekady.

Ile kapitału pozyskają fundusze w 2024 r.

Problemy ze sprzedażą aktywów negatywnie odbijają się także na pozyskiwaniu przez fundusze nowych środków na inwestycje. Według szacunków Bain & Company, wartość kapitału pozyskanego na nowe inwestycje w 2024 r. spadnie o około 15 proc. do 1,1 biliona dolarów.

- Fundusze powinny zrozumieć, co w dzisiejszych trudnych warunkach jest ważne dla ich inwestorów, a następnie przełożyć te spostrzeżenia na dostosowanie strategii. Obejmuje to przede wszystkim bardziej agresywne podejście do budowania wartości spółek portfelowych. W środowisku wyższych stóp procentowych i stagnacji lub nawet spadku mnożników transakcyjnych, to umiejętność szybkiej poprawy rentowności i wzrostu przychodów zadecyduje o zadowalających zwrotach z inwestycji - podsumowuje Szreder.