Giełdowe batalie inwestorów

– Jedną z takich wątpliwości jest fakt, iż wniosek obejmował zbadanie wynagrodzeń członków rady nadzorczej, co zdaniem zarządu wykracza poza dopuszczalny zakres badania określony przepisami – mówi prezes. Zaznacza, że oczywiście jeżeli orzeczenie o wyznaczeniu rewidenta zostanie utrzymane w mocy, zarząd zastosuje się do niego.

Różne przypadki

Starania udziałowców mniejszościowych dotyczą wielu kwestii. Jedną z nich jest delisting. Tu przykładem jest Kernel. Grupa inwestorów mniejszościowych ocenia, że spółka naruszyła przepisy i ład korporacyjny. Dochodzą swoich roszczeń przed sądem w Luksemburgu. Dopóki tam nie zapadną rozstrzygnięcia w kluczowych sprawach (m.in. dotyczących uchwały delistingowej), postępowanie w sprawie wycofania akcji Kernela z GPW przed KNF będzie zawieszone. W styczniu na rynek trafiła informacja, że dominujący akcjonariusz, Namsen, zwiększył zaangażowanie i ma już ponad 95 proc., co uprawnia go do ogłoszenia przymusowego wykupu. Z kolei akcjonariusze mniejszościowi mogą żądać odkupu akcji. Z naszych informacji wynika, że takie wnioski są już przez niektórych inwestorów składane. Zapytaliśmy Namsena o tę procedurę. Potwierdza, że ewentualne wykupy będą realizowane na bazie prawa luksemburskiego. Po jakiej cenie?

– Cena nabycia zostanie ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę na podstawie obiektywnych i odpowiednich metod wyceny stosowanych przy zbyciu aktywów – odpowiada Alla Olenchenko, dyrektorka w grupie Namsen.

Temat delistingu wybrzmiewa też w Enerdze. Na razie górą są inwestorzy mniejszościowi, którzy wygrali w tej sprawie w sądzie. Ale piłka jest w grze. Zapytaliśmy dominującego akcjonariusza (Orlen), czy rozważa wykup pozostałych akcji i wycofanie Energi z giełdy.

– Zgodnie z deklaracjami będziemy dążyć do uporządkowania sytuacji w grupie Energa. Obecnie trwa analiza prawno-finansowa różnych scenariuszy – odpowiedział na nasze pytania Orlen.