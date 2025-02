Czytaj więcej Technologie 11 bit studios pozyskało nową grę Polska firma będzie wydawcą gry „Death Howl”, której producentem jest duńskie studio The Outer Zone. Premiera jest planowana w 2025 r.

Jakie plany ma 11 bit studios

W 2024 r. wycena akcji 11 bit studios stopniała o ponad połowę. Obecnie kurs oscyluje w okolicach 198 zł, co implikuje 479 mln zł kapitalizacji. Od lokalnego minimum z grudnia (okolice 149 zł), kurs odrobił już prawie 33 proc.

1 bit studios działa na rynku gier od 2010 r. Spółka ma na koncie takie tytuły jak: „This War of Mine”, „Frostpunk” i „Frostpunk”. Prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, w maju 2018 roku wydała grę „Moonlighter” a jesienią 2019 roku grę „Children of Morta”. 2025 r. dla studia zapowiada się pracowicie. Trwają prace nad grą "The Alters”. Premiera planowana w najbliższych miesiącach. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

W 2025 r. do sprzedaży ma trafić również "Moonlighter 2”, dwa płatne dodatki do „Frostpunka 2” oraz konsolowa wersja gry. Ponadto 11 bit studios będzie wydawcą gry „Death Howl”, której producentem jest duńskie studio The Outer Zone. Premiera gry jest planowana na 2025 r.